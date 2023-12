Kenner verblüfft: So spannend ist ein Agentenleben

Grob unterschieden existierten zwei Arten von Spionen. Zum einen gebe es die, die an einer diplomatischen Vertretung arbeiten und dort neben dem Tagesgeschäft auch Aufgaben für den Geheimdienst erfüllen. „Die eigene diplomatische Vertretung weiß über die Tätigkeit in dem Feld Bescheid und die Leute genießen diplomatischen Schutz“, erläutert Bacher. Wenn nun der Gaststaat auf die Spionage aufmerksam wird, könne er den Agenten nur zur Persona non grata erklären und ausweisen. Vom eigenen Staat seien natürlich keine Nachteile zu erwarten. „Dies haben wir im Zuge des Ukraine-Krieges gesehen, wo zahlreiche Mitarbeiter von russischen Botschaften wegen Spionage des Landes verwiesen wurden“, führt der Kenner vor Augen. Die betroffenen Mitarbeiter würden nach einer gewissen Pause wieder an einer anderen Station eingesetzt. Das sei nicht weiter dramatisch - „den Leuten in der Diplomatie ist bewusst, dass das so läuft“, so Bacher.