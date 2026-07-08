Mann bei Überfall verletzt: Wer hat Tat gefilmt?

Am 18. Juni gegen 14.15 Uhr kam es auf Höhe Eggenberger Gürtel 17 nahe dem AMS Graz zu einem versuchten Raubüberfall. Ein unmittelbar nach der Tat festgenommener 49-jähriger Verdächtiger dürfte dem 58-jährigen Opfer dabei mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch der in Graz wohnhafte Rumäne zu Boden ging. In weiterer Folge soll der Tatverdächtige – ebenfalls aus Rumänien – mehrmals mit dem Fuß auf das Opfer eingetreten haben. Anschließend wollte er dem Opfer Wertgegenstände entreißen, das gelang ihm aber nicht. Der 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Polizisten nahmen den 49-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort fest, er war schwer alkoholisiert.