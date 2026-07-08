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Polizei sucht Hinweise

Mann bei Überfall verletzt: Wer hat Tat gefilmt?

Steiermark
08.07.2026 14:23
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Im Juni kam es nahe dem AMS in Graz zu einem versuchten Raubüberfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Straftat beobachtet und gefilmt haben dürften.

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Am 18. Juni gegen 14.15 Uhr kam es auf Höhe Eggenberger Gürtel 17 nahe dem AMS Graz zu einem versuchten Raubüberfall. Ein unmittelbar nach der Tat festgenommener 49-jähriger Verdächtiger dürfte dem 58-jährigen Opfer dabei mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch der in Graz wohnhafte Rumäne zu Boden ging. In weiterer Folge soll der Tatverdächtige – ebenfalls aus Rumänien – mehrmals mit dem Fuß auf das Opfer eingetreten haben. Anschließend wollte er dem Opfer Wertgegenstände entreißen, das gelang ihm aber nicht. Der 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Polizisten nahmen den 49-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort fest, er war schwer alkoholisiert. 

E-Mopedfahrer gesucht
Die Tat dürfte von mehreren Personen beobachtet worden sein. Diese hielten sich Zeugenangaben zufolge nahe dem Tatort auf und riefen den Beteiligten etwas zu, woraufhin der 49-Jährige vergeblich versuchte zu flüchten. Darunter soll auch ein junger Mann mit einem E-Moped gewesen sein, der die Tat mit seinem Mobiltelefon gefilmt haben dürfte. Dieses Video könnte für die Klärung der Straftat von großer Bedeutung sein, weshalb die Polizei nun nach den Zeugen sucht. Hinweise bitte an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter 059133/653333.

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