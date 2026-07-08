Radmarathon strahlt in die ganze Region Kufstein

Von Unternehmen bis zu Vereinen

Für Georg Hörhager, Obmann des Tourismusverbandes Kufsteinerland, ist die Veranstaltung längst ein Aushängeschild für die gesamte Region. „Das Kufsteinerland hat eine enorme Qualität für den Radsport.“ Entscheidend seien vor allem die starken Partnerschaften – von Unternehmen über Vereine bis zu den Bike-Shops, die ihrerseits von der Strahlkraft des Großereignisses profitieren würden. Bei 1500 Teilnehmern sind auch die Nächtigungen – durch Sportler samt Begleitung und Fans – durchaus relevant.