Klopp empört: „Wenn es tatsächlich so war …“

Zumal die Rote Karte durchaus den Regularien entsprechen würde, so Klopp. Die Entscheidung sorgt nicht nur beim möglichen neuen DFB-Bundestrainer für Aufregung. Forderungen nach einem Eingreifen der FIFA-Ethikkommission werden nun laut. Bei Klopp führt das nur zu einem gequälten Lächeln. „Steht der nicht auch Infantino vor?“, gibt der 59-Jährige mit einem Augenrollen zu bedenken ...