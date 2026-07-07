Schwerer Patzer sorgt für Frust beim WM-Gastgeber

Er kann einem richtig leidtun! USA-Goalie Matt Freese unterlief im WM-Achtelfinale gegen Belgien ein grober Schnitzer, der zum dritten Gegentreffer führte.
57 Minuten waren gespielt, die USA lagen gegen Belgien mit 1:2 in Rückstand. Nach einem weiten Ball der „Roten Teufel“ fing Matt Freese das runde Leder außerhalb des Strafraums locker ab. Doch dann passierte das ...
Plötzlich verstolperte Freese die Kugel im Duell mit Charles De Ketelaere, der die ersten beiden Treffer erzielen konnte. Kurz darauf landete der Ball bei Hans Vanaken, der die Ruhe behielt und ins leere Tor zum 3:1 für die Belgier einschob.
Prödl leidet mit
„Richtig unglücklich – ein großer Fehler“, litt auch Ex-ÖFB-Teamspieler und ServusTV-Experte Sebastian Prödl mit Freese mit. Ausgerechnet im wichtigsten Spiel seiner Karriere leistete sich der Torwart einen schweren Patzer …
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