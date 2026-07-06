Brand auf Mülldeponie noch immer nicht beendet

Ein Großbrand in Frohnleiten beschäftigt seit dem Wochenende die Feuerwehren: Aus bislang ungeklärter Ursache brach auf einer Mülldeponie Feuer aus. Mehr als 5.000 Quadratmeter waren und sind teilweise noch betroffen, 180 Einsatzkräfte standen am Sonntag im Einsatz.
Ein Anwohner hatte das Feuer in der Nacht von Samstag auf Sonntag entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Zunächst ist man von einem Waldbrand ausgegangen, erst als die ersten Feuerwehrleute vor Ort waren, war klar, auf der Frohnleitner Mülldeponie ist ein Feuer ausgebrochen. „Wirklich ein großes Dankeschön an alle Einsatzkräfte. Es war beeindruckend, wie schnell alle vor Ort waren und wie professionell die Zusammenarbeit ablief“, sagte Bürgermeister Johannes Wagner.
Der Ortschef war am Sonntag quasi durchgehend vor Ort. Insgesamt waren gut 5.000 Quadratmeter vom Feuer betroffen. Bis Sonntagabend hatten die insgesamt 150 Feuerwehrleute von 16 Wehren die Lage aber im Griff. „Der Einsatz geht heute jedoch weiter“, stellte Einsatzleiter Andreas Frauwallner von der Feuerwehr Frohnleiten Montagvormittag klar.
Noch müssen die letzten Glutnester beseitigt werden. Dies geschieht mitunter auch mit Drohnen. Verletzt wurde bisher zum Glück niemand. „Ich möchte auch klarstellen, dass zu keiner Zeit eine Gefährdung für Bevölkerung und Umwelt bestanden hat“, versucht Bürgermeister Wagner zu kalmieren. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.
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