Brand auf Mülldeponie noch immer nicht beendet

Ein Anwohner hatte das Feuer in der Nacht von Samstag auf Sonntag entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Zunächst ist man von einem Waldbrand ausgegangen, erst als die ersten Feuerwehrleute vor Ort waren, war klar, auf der Frohnleitner Mülldeponie ist ein Feuer ausgebrochen. „Wirklich ein großes Dankeschön an alle Einsatzkräfte. Es war beeindruckend, wie schnell alle vor Ort waren und wie professionell die Zusammenarbeit ablief“, sagte Bürgermeister Johannes Wagner.