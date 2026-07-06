Injured While Celebrating
England Star on a Stretcher: A Scary Moment at the World Cup Party
Scary moment at the World Cup party: In the midst of the celebrations following the dramatic Round of 16 victory over Mexico (3–2), the English national team players and coaching staff suddenly formed a circle.
During the party in front of the Three Lions’ fans, Jordan Henderson fell over a barrier—as seen here in the video:
The 36-year-old was carried on a stretcher into the tunnels of the Azteca Stadium. No further information on his condition is available yet.
Tuchel: “It didn’t look good”
Captain Harry Kane wasn’t too worried. “Jordan just fell there. I think he’s okay. It’s just something with his arm,” the Bayern Munich forward told the BBC. Head coach Thomas Tuchel, however, said, “It didn’t look good.”
England had won the match against Mexico 3–2 and will now face Norway in the quarterfinals.
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