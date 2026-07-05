Wimbledon 2026
Sinner Clears Another Hurdle Against Mochizuki!
Von krone Sport
Next round, next victory—Jannik Sinner has reached the quarterfinals at the Wimbledon grass-court classic without any major problems!
The world No. 1 from Italy defeated Japan’s Shontaro Mochizuki in the round of 16 in three sets, 6-3, 7-6, and 6-3.
A one-sided match for long stretches
The match, which was one-sided for long stretches, was only closely contested in the second set, but Sinner ultimately won that set confidently in a tiebreak without dropping a single point.
In the quarterfinals, the defending champion will face Germany’s Jan-Lennard Struff, who benefited from his Polish opponent Hubert Hurkacz retiring in the fifth set with the score at 4-2.
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