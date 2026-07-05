Tiroler Schüler auf den Spuren von Albert Einstein

Dass jede Menge Erfindungsgeist in ihnen steckt, stellten Kinder und Jugendliche in Tirols Volks- und Mittelschulen sowie den Polytechnischen Schulen unter Beweis. Beim Wettbewerb „Jugend forscht in der Technik 2026 – Auf den Spuren des kleinen Albert“ traten 100 Schülerinnen und Schüler im Alter von neun bis 15 Jahren mit elf Projekten im Messebetrieb gegeneinander an. Die Palette reichte von Experimenten im Bereich der Physik über robotische Anwendungen bis hin zur archäologischen Spurensuche im Ötztal.