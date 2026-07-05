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Jugend forscht

Tiroler Schüler auf den Spuren von Albert Einstein

Tirol
05.07.2026 17:00
Beim Wettbewerb „Jugend forscht in der Technik“ zeigten 100 junge Tiroler ihr Können.
Beim Wettbewerb „Jugend forscht in der Technik“ zeigten 100 junge Tiroler ihr Können.(Bild: Die Fotografen)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

100 junge Erfinder von morgen zeigten ihr kreatives Potenzial beim Wettbewerb „Jugend forscht“. Die Ideen-Palette reichte von Raketensystemen bis hin zum Batterien-Modell.

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Dass jede Menge Erfindungsgeist in ihnen steckt, stellten Kinder und Jugendliche in Tirols Volks- und Mittelschulen sowie den Polytechnischen Schulen unter Beweis. Beim Wettbewerb „Jugend forscht in der Technik 2026 – Auf den Spuren des kleinen Albert“ traten 100 Schülerinnen und Schüler im Alter von neun bis 15 Jahren mit elf Projekten im Messebetrieb gegeneinander an. Die Palette reichte von Experimenten im Bereich der Physik über robotische Anwendungen bis hin zur archäologischen Spurensuche im Ötztal.

In drei Kategorien kürte die vierköpfige Jury die stolzen Sieger und vergab noch einen Sonderpreis.

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Mädchen-Quartett nahm Raketensysteme ins Visier
Mit dem Projekt „It’s Rocket Science“ setzten sich die Schülerinnen Luisa, Katharina, Sissi und Agnese in der Kategorie Kleingruppe durch. Das Quartett der Mittelschule Kundl schoss Raketen mit drei verschiedenen Antriebssystemen – magnetisch, wassergetrieben und mit Luftdruck – ab und erklärte anschaulich die Stärken und Schwächen der jeweiligen Systeme.

An die Spitze der Kategorie Schulklasse schafften es Schüler der Mittelschule Hötting-West mit dem Projekt „SO101 – Der Müll-Sortierroboter: Wenn Umweltschutz auf KI trifft“. Sie entwickelten einen Roboterarm, der aus 3D-gedruckten Teilen zusammengebaut ist, und sich über einen zweiten Kontrollarm fernsteuern lässt. Damit kann Müll auf Distanz sortiert werden.

Modell zeigt, welche Gefahr in Batterien steckt
Mit steinzeitlichen Entdeckungen gelang es der Volksschule August Thielmann Telfs in der Kategorie Volksschule das Siegerpodest zu erklimmen. Im Zentrum des Projekts standen eine Exkursion in Ötzidorf Umhausen, diverse kreative und naturwissenschaftliche Workshops sowie der Bau eines Klemmbaustein-Modells der Fundstätte von Ötzi.

Den Sonderpreis verlieh die Jury in der Kategorie Nachhaltigkeit. Mit einem Modell zeigten Schüler der Polytechnischen Schule Brixlegg, wie Batterien aufgebaut sind, wie sie funktionieren und warum es zu Bränden kommen kann, wenn die Schutzbatterie zwischen Plus- und Minuspol beschädigt ist. Die wichtige Botschaft dahinter: Batterien stets richtig entsorgen!

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