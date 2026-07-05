Steirer (52) ertrank nach Festbesuch in Bach

Beim Verrichten seiner Notdurft stürzte Samstagnacht ein Steirer in St. Kathrein am Hauenstein in ein Bachbett und ertrank.
Dramatisch endete Samstagnacht der Besuch eines 52-Jährigen bei einem Fest in St. Kathrein am Hauenstein. Gegen 23 Uhr verließ er die Feierlichkeiten und hatte vermutlich auch einiges getrunken, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.
Passantin entdeckte Leichnam
Den Nachhauseweg bestritt er zu Fuß, als er eine kurze Pause für seine Notdurft einlegen musste. Diese erledigte er auf Höhe „Untere Zeil“ bei einer Brücke. Plötzlich bekam er Übergewicht und stürzte in das darunterliegende Bachbett. Er konnte sich selbst nicht mehr helfen und ertrank!
Eine Passantin entdeckte in den frühen Morgenstunden den Leichnam und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Leiche des Mannes ist von der Staatsanwaltschaft Graz bereits zur Beerdigung freigegeben worden.
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