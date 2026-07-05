Steirer (52) ertrank nach Festbesuch in Bach

Passantin entdeckte Leichnam

Den Nachhauseweg bestritt er zu Fuß, als er eine kurze Pause für seine Notdurft einlegen musste. Diese erledigte er auf Höhe „Untere Zeil“ bei einer Brücke. Plötzlich bekam er Übergewicht und stürzte in das darunterliegende Bachbett. Er konnte sich selbst nicht mehr helfen und ertrank!