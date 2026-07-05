Zwei Motorradunfälle: Ein Biker starb noch vor Ort

Gleich zwei Motorradunfälle forderten am Samstagnachmittag die Einsatzkräfte: Auf der B 15 bei Himberg im Bezirk Bruck an der Leitha kam ein 47-Jähriger zu Sturz und erlitt lebensgefährliche Verletzungen, im Bezirk Wiener Neustadt wurde ein 77-jähriger Biker bei der Kollision mit einem Auto lebensgefährlich verletzt.
Der Abschnitt auf der B 15 zwischen Himberg und Ebergassing war kerzengerade, trotzdem verlor ein 47-Jähriger die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Straße ab. Der Mann aus dem Bezirk Baden wurde von einem nachfolgenden Fahrer entdeckt: Polizei und Ersthelfer führten bis zum Eintreffen des Notarztes Reanimationsmaßnahmen durch. Leider konnte der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 9 nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Beim Abbiegen Biker übersehen – lebensgefährliche Verletzungen
Ein 77-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag fuhr auf der B55 bei Krumbach, als ein 67-Jähriger aus Oberwart mit seinem PKW von dort in Richtung Grimmenstein lenkte. Der PKW-Lenker wollte an einer Kreuzung in die L4179 einbiegen und übersah das entgegenkommende Motorrad. Es kam zur Kollision, bei der der Motorradfahrer stürzte und lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der PKW-Lenker und seine 7-jährige Tochter blieben unverletzt.
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