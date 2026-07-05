Zwei Motorradunfälle: Ein Biker starb noch vor Ort

Beim Abbiegen Biker übersehen – lebensgefährliche Verletzungen

Ein 77-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag fuhr auf der B55 bei Krumbach, als ein 67-Jähriger aus Oberwart mit seinem PKW von dort in Richtung Grimmenstein lenkte. Der PKW-Lenker wollte an einer Kreuzung in die L4179 einbiegen und übersah das entgegenkommende Motorrad. Es kam zur Kollision, bei der der Motorradfahrer stürzte und lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der PKW-Lenker und seine 7-jährige Tochter blieben unverletzt.