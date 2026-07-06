Sylvester Stallone: Ein amerikanischer Patriot

Action-Legende Sylvester Stallone verkörperte als Rocky Balboa und John Rambo zwei Rollen, die das Amerika von gestern und vielleicht auch wieder heute widerspiegeln. Nun wird er 80 und inszeniert längst im echten Leben in den männlich-heroischen Rollen, die er früher nur auf der Leinwand verkörperte.
Genervt von seiner nicht in die Gänge kommenden Schauspielkarriere schrieb Sylvester Stallone das Drehbuch für den Boxer-Kultfilm „Rocky“ und wollte stets selbst die Hauptrolle des um Anerkennung und Erfolg kämpfenden Rocky Balboa spielen. Filmfirmen waren davon nicht begeistert, sagten dem gebürtigen New Yorker mit Gesichtslähmung und leichter Sprachstörung so lang ab, bis er das Geld zusammenkratzte und so zum Superstar wurde.
Drei Oscars bei zehn Nominierungen machten „Rocky“ 1977 zum Film des Jahres. Stallone, der sich bis dahin in undankbaren Nebenrollen und Softpornos durchschlagen musste, wurde dann in den 80ern neben Arnold Schwarzenegger zum größten Actionhelden Hollywoods. Mit der Rolle des missverstandenen Vietnamveteranen John Rambo (1982) gelang ihm noch ein zweites Lebenswerk mit weniger gelungenen Fortsetzungen.
Doch Filme wie „Over The Top“, „Demolition Man“, „Judge Dredd“ oder „Daylight“ machten ihn zu großen Fanliebling der 80er- und 90er-Jahre, auch wenn Kritiker oft die Nase rümpften. Mit „Cop Land“ gelang ihm 1997 dafür eine viel respektierte Charakterrolle. Mit dem ewigen Rivalen Schwarzenegger drehte Stallone in jüngerer Vergangenheit „Escape Plan“ und drei von vier Teilen der Reihe „The Expendables“.
Im Laufe seiner Karriere sei Stallone etwa 30 Mal operiert worden, gab er beim Filmfestival in Cannes 2019 bekannt. Neben Harrison Ford ist er der einzige Schauspieler, der in sechs aufeinanderfolgenden Dekaden zumindest einen Nummer-eins-Film am Box-Office zu Buche stehen hat. Er lebt mit Jennifer Flavon in dritter Ehe und hat fünf Kinder. Als eiserner Anhänger von Präsident Donald Trump machte er zuletzt vor allem politisch auf sich aufmerksam. Die amerikanische Patriotenrolle hat er auch privat nie abgelegt.
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