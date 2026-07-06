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Zum 80. Geburtstag

Sylvester Stallone: Ein amerikanischer Patriot

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06.07.2026 05:00
80 Jahre und noch immer dick im Filmgeschäft: Sylvester Stallone gehört zu Amerika wie Las Vegas ...
80 Jahre und noch immer dick im Filmgeschäft: Sylvester Stallone gehört zu Amerika wie Las Vegas und die Freiheitsstatue.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Action-Legende Sylvester Stallone verkörperte als Rocky Balboa und John Rambo zwei Rollen, die das Amerika von gestern und vielleicht auch wieder heute widerspiegeln. Nun wird er 80 und inszeniert längst im echten Leben in den männlich-heroischen Rollen, die er früher nur auf der Leinwand verkörperte.

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Genervt von seiner nicht in die Gänge kommenden Schauspielkarriere schrieb Sylvester Stallone das Drehbuch für den Boxer-Kultfilm „Rocky“ und wollte stets selbst die Hauptrolle des um Anerkennung und Erfolg kämpfenden Rocky Balboa spielen. Filmfirmen waren davon nicht begeistert, sagten dem gebürtigen New Yorker mit Gesichtslähmung und leichter Sprachstörung so lang ab, bis er das Geld zusammenkratzte und so zum Superstar wurde.

Als geschundener Boxer Rocky Balboa legte Stallone mit viel Risiko selbst den Grundstein für ...
Als geschundener Boxer Rocky Balboa legte Stallone mit viel Risiko selbst den Grundstein für seine fulminante Karriere.(Bild: mptv / picturedesk.com)

Drei Oscars bei zehn Nominierungen machten „Rocky“ 1977 zum Film des Jahres. Stallone, der sich bis dahin in undankbaren Nebenrollen und Softpornos durchschlagen musste, wurde dann in den 80ern neben Arnold Schwarzenegger zum größten Actionhelden Hollywoods. Mit der Rolle des missverstandenen Vietnamveteranen John Rambo (1982) gelang ihm noch ein zweites Lebenswerk mit weniger gelungenen Fortsetzungen.

Auch Vietnam-Veteran John Rambo ist seit dem ersten Teil 1982 markant gealtert.
Auch Vietnam-Veteran John Rambo ist seit dem ersten Teil 1982 markant gealtert.(Bild: AP/Yana Blajeva)

Doch Filme wie „Over The Top“, „Demolition Man“, „Judge Dredd“ oder „Daylight“ machten ihn zu großen Fanliebling der 80er- und 90er-Jahre, auch wenn Kritiker oft die Nase rümpften. Mit „Cop Land“ gelang ihm 1997 dafür eine viel respektierte Charakterrolle. Mit dem ewigen Rivalen Schwarzenegger drehte Stallone in jüngerer Vergangenheit „Escape Plan“ und drei von vier Teilen der Reihe „The Expendables“.

Politisch gehört Stallone mit Jon Voight und Mel Gibson zu den treuesten Anhängern von ...
Politisch gehört Stallone mit Jon Voight und Mel Gibson zu den treuesten Anhängern von US-Präsident Donald Trump.(Bild: APA/TIMOTHY A. CLARY, VALERIE MACON / AFP)

Im Laufe seiner Karriere sei Stallone etwa 30 Mal operiert worden, gab er beim Filmfestival in Cannes 2019 bekannt. Neben Harrison Ford ist er der einzige Schauspieler, der in sechs aufeinanderfolgenden Dekaden zumindest einen Nummer-eins-Film am Box-Office zu Buche stehen hat. Er lebt mit Jennifer Flavon in dritter Ehe und hat fünf Kinder. Als eiserner Anhänger von Präsident Donald Trump machte er zuletzt vor allem politisch auf sich aufmerksam. Die amerikanische Patriotenrolle hat er auch privat nie abgelegt.

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