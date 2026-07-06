Sylvester Stallone: Ein amerikanischer Patriot

Im Laufe seiner Karriere sei Stallone etwa 30 Mal operiert worden, gab er beim Filmfestival in Cannes 2019 bekannt. Neben Harrison Ford ist er der einzige Schauspieler, der in sechs aufeinanderfolgenden Dekaden zumindest einen Nummer-eins-Film am Box-Office zu Buche stehen hat. Er lebt mit Jennifer Flavon in dritter Ehe und hat fünf Kinder. Als eiserner Anhänger von Präsident Donald Trump machte er zuletzt vor allem politisch auf sich aufmerksam. Die amerikanische Patriotenrolle hat er auch privat nie abgelegt.