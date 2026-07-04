After Hofer
Now another politician has lost his license
After an event, a local politician in Burgenland apparently didn’t make it home as planned.
Following Norbert Hofer, there is apparently another—albeit less prominent—Burgenland politician who has fallen into the alcohol trap. Thomas Polzer is the SPÖ deputy mayor of Kohfidisch and a parliamentary staffer. Recently, the police reportedly revoked his driver’s license as well. The exact details are unknown. According to reports, he had previously attended a celebration marking the end of the sports season in Oberwart. After the event, he set out for home by car.
Motorists alerted emergency responders
But the drive apparently did not go as originally planned. At an intersection on the federal highway, drivers approaching the scene reportedly noticed a vehicle parked in the middle of the road, with Polzer allegedly at the wheel. The passing drivers then alerted emergency responders, who quickly arrived on the scene. The police officers reportedly woke the deputy mayor from his sleep. A breathalyzer test reportedly showed a blood alcohol level of more than one per mille. Polzer had to surrender his driver’s license.
The local politician has not yet been reachable for comment.
Calls for Consequences
Most recently, Freedom Party member Hofer’s drunk driving incident caused a stir. Just last Friday, the NEOS party once again called for consequences for the former party leader and ex-transport minister: “What else is the FPÖ waiting for?”
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