Now another politician has lost his license

Motorists alerted emergency responders

But the drive apparently did not go as originally planned. At an intersection on the federal highway, drivers approaching the scene reportedly noticed a vehicle parked in the middle of the road, with Polzer allegedly at the wheel. The passing drivers then alerted emergency responders, who quickly arrived on the scene. The police officers reportedly woke the deputy mayor from his sleep. A breathalyzer test reportedly showed a blood alcohol level of more than one per mille. Polzer had to surrender his driver’s license.