Diebe aktiv: Fahrräder aus Keller verschwunden

Ärger für insgesamt drei Fahrradbesitzer in einem Wohnhaus in Innsbruck. Ein noch unbekannter Dieb brach in das Kellerabteil ein und ließ deren Bikes mitgehen. Die Beute hat in Summe einen Wert von rund 10.000 Euro.
Zugeschlagen hat der Täter im Zeitraum zwischen Montag und Freitag. Bemerkt wurde der Coup jedenfalls erst am Freitag. Einer der Besitzer – ein 32-jähriger Deutscher – ging sofort zur Polizei, nachdem er seinen Drahtesel im Keller nicht mehr finden konnte.
Schloss aufgebrochen
Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hat der dreiste Dieb insgesamt drei Fahrräder mitgehen lassen. In das Kellerabteil war der Ganove gelangt, indem er das Vorhängeschloss „mit einem unbekannten Gegenstand“ aufgebrochen hatte. Ermittlungen der Polizei sind im Gange.
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