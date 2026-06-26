Flucht auf stibitztem E-Bike endet in Handschellen

Eine aufmerksame Zeugin vereitelte am Donnerstagnachmittag einen Wohnhauseinbruch in Kundl in Tirol und löste eine Großfahndung aus. Der Täter flüchtete auf einem E-Bike, wurde jedoch wenig später von der Polizei festgenommen. Wie sich herausstellte, dürfte der 49-jährige Ungar für weitere Einbrüche verantwortlich sein – sogar das Fluchtfahrzeug war gestohlen.
Gegen 14.10 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein Einbruch in ein Wohnhaus in Kundl (Bezirk Kufstein) beobachtet worden war. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der zunächst unbekannte Täter die Terrassentüre mit einem Brecheisen aufgebrochen und war in das Gebäude eingedrungen. Vermutlich wurde er jedoch durch das Eintreffen einer Zeugin überrascht und flüchtete über ein Fenster des Hauses.
Auf E-Bike rasch gestoppt
„Anschließend setzte der Mann seine Flucht mit einem E-Bike in unbekannte Richtung fort“, heißt es seitens der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung zeigte rasch Erfolg: Bereits rund eine halbe Stunde später konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen anhalten und festnehmen.
Einiges an Diebesgut sichergestellt
Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 49-jährigen Ungarn. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann auch für einen Einbruch in Auffach (Bezirk Kitzbühel) verantwortlich sein dürfte. „Das dabei erbeutete Diebesgut konnte sichergestellt werden“, so die Ermittler. Zudem wird ihm ein weiterer versuchter Einbruch in Kundl angelastet.
Auch das zur Flucht verwendete E-Bike war laut Polizei gestohlen. Dieses war zuvor in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) entwendet worden.
Verdächtiger legte Geständnis ab
Der 49-Jährige zeigte sich zu den Vorwürfen geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde er in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.
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