Flucht auf stibitztem E-Bike endet in Handschellen

Gegen 14.10 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein Einbruch in ein Wohnhaus in Kundl (Bezirk Kufstein) beobachtet worden war. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der zunächst unbekannte Täter die Terrassentüre mit einem Brecheisen aufgebrochen und war in das Gebäude eingedrungen. Vermutlich wurde er jedoch durch das Eintreffen einer Zeugin überrascht und flüchtete über ein Fenster des Hauses.