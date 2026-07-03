"A Dream Come True"
A windfall for Altach! Move to Ligue 1
Mohamed Ouedraogo will continue his soccer career with French first-division club Olympique Lyon. The 23-year-old defender signed a contract on Friday that runs through the end of June 2031. The transfer fee is 2.2 million euros, with bonus payments potentially adding up to 600,000 euros in the future.
The Ligue 1 club announced the deal. Ouedraogo was an indispensable part of Altach’s 2025–26 season, scoring four goals and providing three assists in 35 competitive matches.
“A dream come true”
The nine-time Burkina Faso national team player will now join former Salzburg captain Mads Bidstrup at the club. “I’ve always followed this team closely, since my father was a big OL fan. Joining this club today means a lot to me—it’s a dream come true,” said Ouedraogo. Altach’s sporting director, Philipp Netzer, highlighted the positive aspect: “This transfer shows that we offer young players here a real platform to prove themselves and prepare for the next big step.”
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