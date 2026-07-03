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"A Dream Come True"

A windfall for Altach! Move to Ligue 1

Nachrichten
03.07.2026 18:43
Altach’s Mohamed Ouedraogo (right) is moving to Ligue 1
Altach’s Mohamed Ouedraogo (right) is moving to Ligue 1(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mohamed Ouedraogo will continue his soccer career with French first-division club Olympique Lyon. The 23-year-old defender signed a contract on Friday that runs through the end of June 2031. The transfer fee is 2.2 million euros, with bonus payments potentially adding up to 600,000 euros in the future. 

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The Ligue 1 club announced the deal. Ouedraogo was an indispensable part of Altach’s 2025–26 season, scoring four goals and providing three assists in 35 competitive matches.

“A dream come true”
The nine-time Burkina Faso national team player will now join former Salzburg captain Mads Bidstrup at the club. “I’ve always followed this team closely, since my father was a big OL fan. Joining this club today means a lot to me—it’s a dream come true,” said Ouedraogo. Altach’s sporting director, Philipp Netzer, highlighted the positive aspect: “This transfer shows that we offer young players here a real platform to prove themselves and prepare for the next big step.”

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