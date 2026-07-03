Süße Fracht nie geliefert: 100.000 Euro Schaden

Großer Ärger und großer finanzieller Schaden für eine Transportfirma aus Kufstein in Tirol! Das Unternehmen beauftragte ein Subunternehmen mit dem Transport von Schokolade. Die süße Fracht wurde aber nie geliefert und auch mehrere Kommunikationsversuche gingen ins Leere.
Wie die Polizei mitteilt, beauftragte das im Bezirk Kufstein ansässige Transportunternehmen am 25. Juni ein Subunternehmen mit dem Transport von Schokolade von den Niederlanden nach Frankreich. Einen Tag später hätte die süße Fracht ihr Ziel erreichen sollen, wozu es jedoch nicht kam.
Subunternehmen nicht mehr erreichbar
„Nachdem das Subunternehmen auch nicht mehr erreichbar war, erstattete das Transportunternehmen am Donnerstag eine Anzeige“, schildern die Ermittler. Durch den mutmaßlichen Betrug entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro.
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