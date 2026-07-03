Briton in Top Form
Hamilton Takes Sprint Pole at Silverstone!
Ferrari driver Lewis Hamilton won the Formula 1 Sprint Qualifying session on Friday at Silverstone in England. In front of his home crowd, the Brit secured pole position for Saturday’s 100-km sprint (1:00 p.m.) by the narrowest of margins ahead of Italian World Championship leader Kimi Antonelli in a Mercedes (+0.011 sec.). Behind them were Red Bull star Max Verstappen (+0.321) and the second Ferrari driven by Charles Leclerc (+0.327).
Mercedes driver George Russell (+0.357) had to settle for fifth place, with the two McLarens driven by world champion and defending champion Lando Norris (+0.364) and Oscar Piastri (+0.396) finishing right behind him. Isack Hadjar in the second Red Bull car was eighth, nearly half a second behind.
Here are the results in detail:
Record-holding world champion Hamilton had already set the fastest time in the only free practice session for the British Grand Prix. He also posted the fastest lap in each of the three segments of the Sprint qualifying session, fueling the hopes of British Formula 1 fans for a home victory at Silverstone. With nine wins, Hamilton is the all-time leader at his home track.
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