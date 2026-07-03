Feuerwehren kämpften gegen Waldbrand in Krieglach

Am Freitag drohte sich ein Feuer in einem Wald im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark auszubreiten. Zahlreiche Einsatzkräfte waren gefordert und kämpften gegen die Flammen. Gegen Mittag konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde niemand.
Der Waldbrand ereignete sich im Bereich der Massing in Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag). Im Einsatz standen die Feuerwehren Krieglach, Freßnitz und Neuberg, die Betriebsfeuerwehr Voestalpine Rotec, die Feuerwehr Kindberg Stadt mit Drohne, der Flugdienst des LFV Stützpunkt Süd-Ost sowie das Rote Kreuz, die Polizei und ein Polizeihubschrauber.
Zusätzlich waren das Einsatzleitfahrzeug, die Einsatzdrohne des BFV Mürzzuschlag, BR Johann Eder-Schützenhofer sowie ABI Mag. Otto Fritz und ABI Karl Fritz zur Unterstützung der Einsatzleitung und zur Lageerkundung im Einsatz.
Aufgrund des sehr steilen und schwer zugänglichen Geländes gestaltete sich die Brandbekämpfung besonders anspruchsvoll. Um die Lage laufend beurteilen zu können, wurden mehrere Erkundungsflüge mit dem Polizeihubschrauber sowie Drohnenflüge durchgeführt. Durch das koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte der Brand erfolgreich eingedämmt und schließlich auch gelöscht werden. Um 12.10 Uhr konnte somit auch „Brand aus“ gegeben werden.
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