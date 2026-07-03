Feuerwehren kämpften gegen Waldbrand in Krieglach

Aufgrund des sehr steilen und schwer zugänglichen Geländes gestaltete sich die Brandbekämpfung besonders anspruchsvoll. Um die Lage laufend beurteilen zu können, wurden mehrere Erkundungsflüge mit dem Polizeihubschrauber sowie Drohnenflüge durchgeführt. Durch das koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte der Brand erfolgreich eingedämmt und schließlich auch gelöscht werden. Um 12.10 Uhr konnte somit auch „Brand aus“ gegeben werden.