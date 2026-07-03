Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Der zerbrochne Krug“

Kleist als Sommertheater: Gebrüllte Gerechtigkeit

Steiermark
03.07.2026 17:00
Agnes Zenz, Alina Rehsteiner und Reina Gujer
Agnes Zenz, Alina Rehsteiner und Reina Gujer(Bild: Johannes Gellner)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Kein leichter Stoff für heiße Tage: Die Kunstuni Graz und die Theaterakademie LebensGroß spielen Heinrich von Kleists „Der zerbrochne Krug“ als Sommertheater am Färberplatz in Graz. Noch bis 8. Juli bei freiem Eintritt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sie schlagen Purzelbäume auf der langen Tafel und trinken verdrecktes Wasser. Das niederländische Dorf aus dem 17. Jahrhundert ist am Färberplatz in Graz eine Tischgesellschaft, zu der sich verlorene Seelen mit tiefen Augenringen und blassen Lippen begeben. Wer hat den Krug zerbrochen?

Heinrich von Kleists Justizdrama ist kein leichter Stoff für ein Sommertheater, wie es Studierende der Kunstuni Graz und der inklusiven Theaterakademie LebensGroß aktuell am Grazer Färberplatz aufführen. Seine Blankverse sind alleine aufgrund der akustisch herausfordernden Situation nicht immer ganz verständlich, so sehr das Ensemble auch brüllt und schreit.

Robert(a) Nemes als Gerichtsrätin Walter
Robert(a) Nemes als Gerichtsrätin Walter(Bild: Johannes Gellner)

Wie ein Krimi
Allen Umständen zum Trotz schafft es Werner Strengers Inszenierung, eine Spannung und Intensität wie im Krimi zu entwickeln. Das liegt nicht zuletzt an der Percussion-Kulisse von Liyun Long. Dieser „zerbrochne Krug“ bleibt nicht im 17. Jahrhundert zurück. Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Statistiken zu Gewalt an Frauen aktualisiert Strenger das Gerichtsstück.

Robert(a) Nemes verleiht ihrer Gerichtsrätin Walter gewohnt viel Charakter und Geste. Agnes Zenz spielt die Schreiberin Licht besonnen und einnehmend. Der zweite Jahrgang des KUG-Schauspiels erweist sich als außergewöhnlich starke Gruppe: Myroslava Kandul, Marita Landgrebe und Fynn Utermark mimen gemeinsam den Dorfrichter Adam. Marte (Reina Gujer) ist eine aggressive, fast besessene Frau. Alina Rehsteiner als Eve, Matti Kasper als Veit, Justin Herlth als der verdächtigte Ruprecht und Marit Seidemann als Frau Brigitte machen das Ensemble komplett. 

Weitere Termine: 6., 7., 8. Juli, 18 Uhr, Färberplatz in Graz. Eintritt frei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
03.07.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
110.949 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Österreich
Grauslicher Chat-Skandal erschüttert Gewerkschaft
98.138 mal gelesen
Krone Plus Logo
Besonders brisant: In der Gruppe sollen sich auch hochrangige Funktionärinnen befunden haben.
Wetter
Abkühlung: Wann der Regen Ihre Gemeinde erreicht
85.779 mal gelesen
Unsere interaktive Regenkarte (siehe unten) zeigt Ihnen, wann es in Ihrer Gemeinde regnen wird.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1051 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
906 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
834 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf