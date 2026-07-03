Kleist als Sommertheater: Gebrüllte Gerechtigkeit

Wie ein Krimi

Allen Umständen zum Trotz schafft es Werner Strengers Inszenierung, eine Spannung und Intensität wie im Krimi zu entwickeln. Das liegt nicht zuletzt an der Percussion-Kulisse von Liyun Long. Dieser „zerbrochne Krug“ bleibt nicht im 17. Jahrhundert zurück. Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Statistiken zu Gewalt an Frauen aktualisiert Strenger das Gerichtsstück.