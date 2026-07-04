Tulln wird fast komplett zur Tempo-30-Zone

In Tulln heißt es ab Montag: Fuß vom Gas! Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung gilt auf fast allen Gemeindestraßen nur mehr Tempo 30. Ausgenommen bleiben lediglich Bundes- und Landesstraßen sowie einige wenige, gut ausgebaute Nebenstraßen. Dem Schritt ging ein mehr als vierjähriger Entscheidungsprozess voraus. Die Stadt verweist auf zwei Pilotprojekte, eine Bürgerbefragung sowie eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Gemeinderatsfraktionen. Ziel sei ein möglichst breiter Konsens gewesen.