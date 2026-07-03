Appeal to the New Boss
ORF Faces Massive Cuts: Staff Sounds the Alarm
The ORF is facing painful budget cuts: 50 percent of the programming budget is set to be slashed. The staff of ORF III is warning of drastic cuts to popular shows and appealing to management.
Programs such as “Land der Berge,” “Runde der ChefredakteurInnen,” and prime-time operas could fall victim to the cost-cutting measures, the staff warns in an open letter to Director General Ingrid Thurnher and Director General-designate Clemens Pig. The employees are urging management to reconsider the cost-cutting plans.
“Defiant of Economic Logic”
Cutting the programming budget in half is not only “unprecedented,” but—given ORF III’s comparatively low production costs and salaries—would “defy all economic logic,” write Works Council Chair Emily Erhold and her co-signers.
They point out that 15 years of development work—which Ingrid Thurnher herself helped build as ORF III’s editor-in-chief for several years—would be “undone” by the cost-cutting plans. Many employees are worried about losing their jobs. They are “deeply” unsettled.
“Must Make a Contribution”
In their open letter, the staff emphasizes that “ORF III, too, must do its part to meet the cost-cutting targets.” However, they strongly oppose the idea that programs and jobs should be “sacrificed to a disproportionate and company-damaging cost-cutting policy.”
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.