Sechsmal Hochwasser: Nun kommt große Verbauung

Die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) ist eine nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft und soll die Bevölkerung und die Infrastruktur vor Naturgefahren schützen.

Die Sektion Tirol mit ihrem Hauptsitz in Innsbruck umfasst fünf Gebietsbauleitungen in Lechaschau, Imst, Innsbruck, Wörgl und Lienz. Im Bereich der Sektion Tirol sind insgesamt 65 Techniker sowie Verwaltungsbedienstete und 190 Mitarbeiter auf den Baufeldern tätig. Die Sektion Tirol betreut 2320 Wildbach- und 2694 Lawineneinzugsgebiete mit einer Gesamtfläche von rund 11.510 Quadratkilometern, das entspricht etwa 91 Prozent der Gesamtfläche Tirols.