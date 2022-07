Mure riss Auto mit - heftige Unwetter im Stubaital

Einsatzkapazitäten aufgestockt

Am späten Abend liefen im ganzen Tal Einsätze von Feuerwehr, Rettung und Straßenmeisterei. Um mehr Kapazitäten zu schaffen, stellte das Rote Kreuz Wipptal am Abend zusätzliche Fahrzeuge in den Dienst. Die Leitstelle Tirol arbeite zumindest bis zum Samstagvormittag ebenfalls mit einer größeren Mannschaft, hieß es aus der Zentrale. Die Aufräumarbeiten dauerten am späten Abend noch an, am Samstag werden sie noch weitergehen.