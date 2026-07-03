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Tipps für Eltern

Ferienstart für 200.000 Schüler im weiten Land

Niederösterreich
03.07.2026 14:30
Bildungsdirektor Fritthum und Landesrätin Teschl-Hofmeister wünschen schöne Ferien.
Bildungsdirektor Fritthum und Landesrätin Teschl-Hofmeister wünschen schöne Ferien.(Bild: Pomassl)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Insgesamt 1208 Schulen in Niederösterreich schließen für die kommenden Wochen ihre Türen: Familienberaterin Claudia Toth liefert Tipps für die Ferienzeit.

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Hurra, die Ferien sind da! Rund 200.000 Schüler starten heute in die Ferien. Davon sind 7600 Maturanten. Ein Erfolg, der aus Sicht von Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Karl Fritthum „sehr beachtlich“ ist. In der Volksschule haben heuer 63,30 Prozent der Schüler die AHS-Reife erreicht – im Vorjahr waren es 61,54 Prozent. 31,27 Prozent haben die Mittelschule mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg abgeschlossen. In den AHS haben 50,11 Prozent das Schuljahr mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg abgeschlossen. Für all jene, die noch Nachholbedarf haben, ist die „Sommerschule gekommen, um zu bleiben“, so Teschl-Hofmeister. An 208 Standorten – um 46 mehr als 2025 – sind bereits rund 10.500 Schüler angemeldet.

Familienberaterin Claudia Toth hilft mit Tipps weiter
Familienberaterin Claudia Toth hilft mit Tipps weiter(Bild: Monika Fellner)

Gemeinsam Zeit genießen
Was Kinder nach dem letzten Schultag wirklich brauchen, um nach den Ferien motiviert ins neue Schuljahr zu starten, verrät Familienberaterin Claudia Toth. Aus entwicklungspsychologischer Sicht brauchen sie in den ersten Ferienwochen vor allem Entlastung, freie Zeit und das Gefühl, nicht permanent bewertet zu werden. „Die Sommerferien sind eine Gelegenheit, die Beziehung wieder vor die Leistung zu stellen. Ein Kind, das sich gesehen, angenommen und sicher fühlt, hat die besten Voraussetzungen, um nach den Ferien wieder mit Motivation zu lernen“, betont Toth. Das bedeutet nicht, dass Lernen in den Sommerferien grundsätzlich falsch ist.

Die Tipps der Expertin: Kinder durchatmen lassen – die ersten Ferientage müssen nicht produktiv sein; das Zeugnis nicht zum Hauptthema machen und vor allem gemeinsame positive Erlebnisse schaffen.

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