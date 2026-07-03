Ferienstart für 200.000 Schüler im weiten Land

Gemeinsam Zeit genießen

Was Kinder nach dem letzten Schultag wirklich brauchen, um nach den Ferien motiviert ins neue Schuljahr zu starten, verrät Familienberaterin Claudia Toth. Aus entwicklungspsychologischer Sicht brauchen sie in den ersten Ferienwochen vor allem Entlastung, freie Zeit und das Gefühl, nicht permanent bewertet zu werden. „Die Sommerferien sind eine Gelegenheit, die Beziehung wieder vor die Leistung zu stellen. Ein Kind, das sich gesehen, angenommen und sicher fühlt, hat die besten Voraussetzungen, um nach den Ferien wieder mit Motivation zu lernen“, betont Toth. Das bedeutet nicht, dass Lernen in den Sommerferien grundsätzlich falsch ist.