Werkunterricht der etwas anderen Art

Mit viel Herzblut wurde geschliffen, gestrichen, lackiert und neu gestaltet. Tischlermeister Heinz Hamp senior stand mit fachlichem Rat zur Seite, die Firma Diklic unterstützte großzügig. „Dieses Projekt war mehr als ein handwerklicher Auftrag. Es zeigt, wie Schule Menschen verbindet“, zieht Schulleiter Markus Schmitner Resümee.