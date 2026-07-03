Werkunterricht der etwas anderen Art

Die Schüler der Mittelschule Pottendorf verlegten ihre Unterrichtsstunden kurzerhand nach draußen und renovierten den Pavillon des Pflege- und Betreuungszentrums vor Ort
Dass Lernen nicht nur im Klassenzimmer passiert, stellte die Mittelschule Pottendorf, Bezirk Baden, kürzlich unter Beweis: Die Schüler renovierten im Werkunterricht den Pavillon des Pflege- und Betreuungszentrums direkt im Ort.
Mit viel Herzblut wurde geschliffen, gestrichen, lackiert und neu gestaltet. Tischlermeister Heinz Hamp senior stand mit fachlichem Rat zur Seite, die Firma Diklic unterstützte großzügig. „Dieses Projekt war mehr als ein handwerklicher Auftrag. Es zeigt, wie Schule Menschen verbindet“, zieht Schulleiter Markus Schmitner Resümee.
Bei der Eröffnungsfeier waren unter anderem auch SPÖ-Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner, Gemeinderäte, Christoph Kampichler als Vertreter des Zentralausschusses des Landeslehrer sowie Pfarrer Pawel Wójciga dabei.
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