Internationale Klassik trifft auf heimische Stars

Das Schloss Gainfarn bei Bad Vöslau, Bezirk Baden, zählt zu den geschichtsträchtigsten Gebäuden in der Thermenregion und verbindet historische Bausubstanz mit moderner Kultur. Diente es noch während des Ersten Weltkriegs als Lazarett, beherbergt es jetzt einen modernen Konzertsaal mit rund 250 Sitzplätzen, zahlreiche Seminarräume und die Musikschule.