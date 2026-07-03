Internationale Klassik trifft auf heimische Stars

Das Schloss Gainfarn bei Bad Vöslau bietet ganzjährig ein abwechslungsreiches Programm in historisch-modernem Ambiente. Neben internationalen Klassiktalenten treten heimische Kabarettisten genauso auf wie Stars aus der Popmusikszene.
Das Schloss Gainfarn bei Bad Vöslau, Bezirk Baden, zählt zu den geschichtsträchtigsten Gebäuden in der Thermenregion und verbindet historische Bausubstanz mit moderner Kultur. Diente es noch während des Ersten Weltkriegs als Lazarett, beherbergt es jetzt einen modernen Konzertsaal mit rund 250 Sitzplätzen, zahlreiche Seminarräume und die Musikschule.
Heute finden dort Konzerte, Lesungen und andere kulturelle Veranstaltungen statt. Kabarett-Größen wie Wolfgang „Fifi“ Pissecker, Eva Maria Marold oder die „Kernölamazonen“ werden hier genauso auftreten wie der „Hot Pants Roads Club“, „The Solomons“ oder „Safer Six“.
„Zwei mal die Woche finden Konzerte unserer Musikschüler statt“, freut sich Musikschul-Direktor Christian Sauer über das Können seiner Schützlinge.Und von 23. bis 30. Juli werden wieder 80 internationale „Musikgenies“ im Rahmen der „Summerschool“ gratis klassische Konzerte geben.
Mit vielen anderen Veranstaltungen wie Schlosspark Lounge, Stadtfest, Weinherbst, Trauben-Most-Kur, Märchenhaftem Advent sowie zahlreichen Sport- und Familienevents will sich Bad Vöslau das ganze Jahr über als lebendige Kulturstadt präsentieren.
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