Die kleine Botin vernascht den Sommer

Dass die Marillen so strahlen, ist übrigens kein Zufall, verantwortlich dafür sind sogenannte Carotinoide, natürliche Pflanzenstoffe, die im Körper antioxidativ wirken. Dazu liefern Marillen wertvolle Mineralstoffe und enthalten im Vergleich zu anderen Früchten überraschend wenig Zucker! Am bestem schmecken sie frisch und warm von der Sonne vom Baum. Aber sie eignen sich auch wunderbar zum Einkochen oder Einfrieren und helfen so, den Sommer auch im Winter zu schmecken. Wir kochen gemeinsam Marmelade, Chutney und Kompott ein und frieren entkernte Marillen für die typisch österreichischen Marillenknödel ein, die wir schon von Oma so gern gegessen haben. Mittlerweile gibt es eine etwas leichtere Variante des Rezeptklassikers, sie finden meine Version auf diekleinebotin.at