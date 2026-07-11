Die kleine Botin vernascht den Sommer

Warum wir auch in diesem Sommer ganz viele Marillen genießen und was wir daraus machen. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Es gibt Früchte, die schmecken nach einer bestimmten Jahreszeit. Im Sommer sind es viele, weil die Zeit der Ernte ist, aber Marillen sind so unglaublich besonders, ohne die geht im Sommer gar nichts! Sobald sie ab Juli hierzulande geerntet werden, beginnt die köstliche Zeit. Ihre samtige Haut, das weiche Fruchtfleisch, der unverkennbare Duft und das leuchtende Orange habe ich schon als Kind geliebt.
Dass die Marillen so strahlen, ist übrigens kein Zufall, verantwortlich dafür sind sogenannte Carotinoide, natürliche Pflanzenstoffe, die im Körper antioxidativ wirken. Dazu liefern Marillen wertvolle Mineralstoffe und enthalten im Vergleich zu anderen Früchten überraschend wenig Zucker! Am bestem schmecken sie frisch und warm von der Sonne vom Baum. Aber sie eignen sich auch wunderbar zum Einkochen oder Einfrieren und helfen so, den Sommer auch im Winter zu schmecken. Wir kochen gemeinsam Marmelade, Chutney und Kompott ein und frieren entkernte Marillen für die typisch österreichischen Marillenknödel ein, die wir schon von Oma so gern gegessen haben. Mittlerweile gibt es eine etwas leichtere Variante des Rezeptklassikers, sie finden meine Version auf diekleinebotin.at
Und wenn es besonders viele Marillen auf einmal gibt, dann werden noch welche getrocknet und als guter Snack in „Energiekugeln“ verarbeitet – perfekt für den kleinen Hunger oder den Müdigkeitseinbruch am Nachmittag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.