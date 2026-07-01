Mit Pkw auf Gleise geraten: Lenkerin (19) verletzt

Mit einem Unfall endete die Ausfahrt mit dem Auto für eine Einheimische (19) in Ehrwald im Tiroler Bezirk Reutte am Mittwoch. Die junge Lenkerin war von der Fahrbahn abgekommen und auf den Gleisbereich der Bahnstrecke geraten. Eine Streckensperre war die Folge.
Ereignet hatte sich der Unfall gegen 9 Uhr. Die 19-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der B187 in Ehrwald im Bereich Schanz. „Sie geriet von der Fahrbahn ab und in den Gleisbereich der parallel verlaufenden Bahnstrecke“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Strecke eineinhalb Stunden gesperrt
Bei dem Unfall zog sich die junge Lenkerin leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die 19-Jährige zu einem Arzt im Ort. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Bahnstrecke musste für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.
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