Rufbus muss wegen Kosten auf die Bremse steigen

Der Rufbus in Vösendorf verbindet alle Teile der Marktgemeinde im Bezirk Mödling. Dazu zählt auch die Shopping City Süd. Nun heißt es: Aus für kostenlosen Schülertransport und Gratisfahrten für alle von sechs bis 14 Jahren. Bis Herbst wird jetzt genau bewertet.
Die Wege in Vösendorf, Bezirk Mödling, können mitunter sehr weit sein und nicht immer ist eine öffentliche Anbindung nah. Abhilfe schafft hier der Rufbus, ursprünglich gedacht für ältere Personen. Zum günstigen Tarif (drei Euro pro Fahrt oder 2,70 Euro im Zehner-Block) wird man so im besten Fall vom unteren Ortsende bis zur SCS kutschiert.
Ende der Gratisfahrt
Ein besonderes Zuckerl gab’s im Frühling 2025 für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Auf Initiative vom damaligen ÖVP-Ortschef Hannes Koza und mit Beschluss vom Gemeinderat fuhren sie gratis.
Damit ist jetzt aber Schluss, denn „wir müssen Einsparungen machen und es gab auch Beschwerden über die Nutzung“, wie ÖVP-Gemeinderat Markus Kerschbaum sagt.
Vergünstigte Fahrten für alle 6 bis 14-Jährigen
Das bestätigt auch SPÖ-Bürgermeisterin Gabriele Scharrer: „Der Bus wurde von den Jugendlichen oft blockiert.“ Ab sofort gibt es für sie einen vergünstigten Tarif um zwei Euro einzeln oder 15 Euro für einen Zehner-Block.
Gratis-Schülertransport eingestellt
Ein Ende gibt es auch für den Gratis-Schülertransport aus der Tröbersiedlung, der die Gemeinde um die 1200 Euro pro Monat kostete.
„Der Rufbus steht in jedem Budgetplan mit einem fetten Minus. Bis Herbst ist eine Evaluierung geplant, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken“, verspricht Kerschbaum.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.