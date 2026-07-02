Rufbus muss wegen Kosten auf die Bremse steigen

Die Wege in Vösendorf, Bezirk Mödling, können mitunter sehr weit sein und nicht immer ist eine öffentliche Anbindung nah. Abhilfe schafft hier der Rufbus, ursprünglich gedacht für ältere Personen. Zum günstigen Tarif (drei Euro pro Fahrt oder 2,70 Euro im Zehner-Block) wird man so im besten Fall vom unteren Ortsende bis zur SCS kutschiert.