Goldrausch in der Family City begeistert Familien

Ein Erlebnis für alle Teilnehmer

Auch die anderen Schatzsucher gingen nicht leer aus, sie fanden kleine Überraschungen in ihren Schatzkisten. Die Familien konnten sich unter anderem Jetons für die Merlin’s Kinderwelt, Popcorn sowie den Eintritt in das Terra Technica Museum freuen. Das Dinoland und die Tierwelt auf der Merlin’s Farm waren ebenfalls besondere Anziehungspunkte und rundeten das Familienerlebnis ab.