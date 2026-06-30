Goldrausch in der Family City begeistert Familien

Bei der Goldgräber-Aktion in der Family City am Grenzübergang Kleinhaugsdorf suchten am Samstag zahlreiche Familien nach vergrabenen Schätzen. Eine Familie aus Niederösterreich hatte besonderes Glück: Sie fand den Hauptpreis, ein echtes Goldnugget im Wert von 2000 Euro.
Vergangenen Samstag wurde die Family City zum Schauplatz einer besonderen Schatzsuche. Bei strahlendem Sonnenschein gruben Familien ausgestattet mit Schaufel und Godlschürfer-Equipment nach Schatzkisten. Diese waren gefüllt mit kleinen Überraschungen.
Eine Familie durfte sich besonders freuen: In ihrer Kiste war echtes Gold. Für die Schatzsuche wurden auf einem eigens vorbereiteten Areal auf Merlin’s Farm 50 Parzellen im Format 2 x 2 Meter abgesteckt, in denen die Schatzkisten vergraben waren.
Diese Idee fand bei Groß und Klein Anklang. „Wir waren von der starken Nachfrage selbst überrascht, die verfügbaren Tickets waren innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft“, berichtet Roger Seunig, Geschäftsführer der Family City. „Die Möglichkeit, selbst nach einem Schatz zu graben – und vielleicht sogar Gold zu finden – macht diesen Event einzigartig.“
Die Jagd nach dem wertvollen Schatz
Gegen Mittag eröffnete 88.6-Moderator Mario Batka die Goldgräber-Aktion. Die Teilnehmer begannen sofort mit dem Graben. Schon nach wenigen Minuten wurden die ersten Schatzkisten entdeckt, was für lauten Jubel und große Begeisterung sorgte.
Der Höhepunkt der Goldgräber-Aktion war der Fund des Hauptpreises. Darüber freuten konnten sich Thomas Fichtinger, seine Partnerin Melanie Hochreiter und Sohn Marvin (9) aus Roggendorf in Niederösterreich. Sie entdeckten in ihrer Parzelle den wertvollsten Schatz der Veranstaltung: ein Goldnugget im Wert von 2000 Euro.
Ein Erlebnis für alle Teilnehmer
Auch die anderen Schatzsucher gingen nicht leer aus, sie fanden kleine Überraschungen in ihren Schatzkisten. Die Familien konnten sich unter anderem Jetons für die Merlin’s Kinderwelt, Popcorn sowie den Eintritt in das Terra Technica Museum freuen. Das Dinoland und die Tierwelt auf der Merlin’s Farm waren ebenfalls besondere Anziehungspunkte und rundeten das Familienerlebnis ab.
„Die Aktion war bewusst als ganzheitliches Familienerlebnis konzipiert, das weit über die reine Schatzsuche hinausgeht“, freut sich Seunig über die gelungene Goldgräber-Aktion in der Family City. „Ich gratuliere allen Teilnehmer:innen, es war für alle Beteiligten ein unvergesslicher Tag.“
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