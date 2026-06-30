25 Meter hoher Baum stürzte auf fahrendes Auto

Mit zwei Kindern an Bord lenkte am Montag ein Deutscher seinen Pkw auf einer Gemeindestraße, während ein schweres Gewitter aufzog. Vermutlich durch eine Windböe wurde ein Baum umgerissen und stürzte auf das fahrende Auto.
Ein 43-jähriger Deutscher lenkte am Montag gegen 18.30 Uhr seinen Pkw von Roppen auf einer Gemeindestraße in Richtung Wald im Pitztal. Im Fahrzeug befanden sich zudem ein 13-Jähriger und eine 10-Jährige.
Auto wurde total beschädigt
Unmittelbar vor einer Linkskehre riss eine Windböe des aufziehenden Gewitters einen rund 25 Meter hohen Baum um. Dieser stürzte auf das Dach des herannahenden Pkw des 43-Jährigen.
Obwohl das Fahrzeug total beschädigt wurde, erlitt der 43-jährige Lenker nur leichte Verletzungen, die beiden Kinder blieben unverletzt. Der Baum musste von der Feuerwehr Roppen von der Unfallstelle entfernt werden.
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