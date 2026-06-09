Diese Fußballstars geigten auch im Kino auf

Vom Fußballrasen auf die Leinwand! Schafft auch Cristiano Ronaldo, der aktuell bei Al-Nassr FC in der Saudi Pro League eine Jahresgage von 208,4 Millionen Euro einsteckt, diesen Sprung? Berichten zufolge bereitet eine bekannte Filmfirma schon eine dreiteilige Action-Serie vor, nachdem er bereits diverse Werbespots gedreht hat. Auch kursiert das Gerücht aus Hollywood, dass der Kicker eine Rolle im nächsten „Fast & Furious“-Film (Teil 11!) an der Seite von Superstar Vin Diesel übernehmen könnte.