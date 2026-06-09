Diese Fußballstars geigten auch im Kino auf

Hollywood, ich komme! Fußball-Topstar Cristiano Ronaldo träumt schon seit Jahren davon, auch Schauspieler zu werden. Vor dem 41-jährigen Portugiesen haben schon viele Ballkünstler den Sprung ins Kino oder auf die Theaterbühne geschafft. Manche hat man sofort „am Schirm“, andere womöglich weniger.
Vom Fußballrasen auf die Leinwand! Schafft auch Cristiano Ronaldo, der aktuell bei Al-Nassr FC in der Saudi Pro League eine Jahresgage von 208,4 Millionen Euro einsteckt, diesen Sprung? Berichten zufolge bereitet eine bekannte Filmfirma schon eine dreiteilige Action-Serie vor, nachdem er bereits diverse Werbespots gedreht hat. Auch kursiert das Gerücht aus Hollywood, dass der Kicker eine Rolle im nächsten „Fast & Furious“-Film (Teil 11!) an der Seite von Superstar Vin Diesel übernehmen könnte.
Weiter geht‘s mit zwei Enfant terribles am Fußballplatz, die immer für einen Skandal gut waren und sich nach ihrer Karriere mit der Lederkugel sogar fest als Schauspieler einen Namen machen könnten ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.