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Alle am Schirm?

Diese Fußballstars geigten auch im Kino auf

Fußball International
09.06.2026 10:00
Cristiano Ronaldo will namhaften Ex-Kickern auf die große Leinwand folgen.
Cristiano Ronaldo will namhaften Ex-Kickern auf die große Leinwand folgen.(Bild: Krone KREATIV/AFP (3)/JOHN MACDOUGALL, BLANCA CRUZ, CHANDAN KHANNA; Netflix)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Hollywood, ich komme! Fußball-Topstar Cristiano Ronaldo träumt schon seit Jahren davon, auch Schauspieler zu werden. Vor dem 41-jährigen Portugiesen haben schon viele Ballkünstler den Sprung ins Kino oder auf die Theaterbühne geschafft. Manche hat man sofort „am Schirm“, andere womöglich weniger.

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Vom Fußballrasen auf die Leinwand! Schafft auch Cristiano Ronaldo, der aktuell bei Al-Nassr FC in der Saudi Pro League eine Jahresgage von 208,4 Millionen Euro einsteckt, diesen Sprung? Berichten zufolge bereitet eine bekannte Filmfirma schon eine dreiteilige Action-Serie vor, nachdem er bereits diverse Werbespots gedreht hat. Auch kursiert das Gerücht aus Hollywood, dass der Kicker eine Rolle im nächsten „Fast & Furious“-Film (Teil 11!) an der Seite von Superstar Vin Diesel übernehmen könnte.

Hollywood-Superstar Vin Diesel hat gut lachen.
Hollywood-Superstar Vin Diesel hat gut lachen.(Bild: Viennareport)

Weiter geht‘s mit zwei Enfant terribles am Fußballplatz, die immer für einen Skandal gut waren und sich nach ihrer Karriere mit der Lederkugel sogar fest als Schauspieler einen Namen machen könnten ...

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