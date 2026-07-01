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AK für Anpassungen

KI soll jetzt auch die steirischen Schulen erobern

Steiermark
01.07.2026 06:00
Schüler sollen mit künstlicher Intelligenz vertraut werden.
Schüler sollen mit künstlicher Intelligenz vertraut werden.(Bild: Alexandra Serra)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die steirische Arbeiterkammer fordert eine „Lehrplanentrümpelung“, unter anderem soll die künstliche Intelligenz forciert werden. Ein Grazer Unternehmen zeigt, wie die Technik beim Lernen helfen kann.

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Was ist bei den Steirern aus der eigenen Schulzeit hängengeblieben? Dieser Frage wollte die Arbeiterkammer Steiermark in einer Studie auf den Grund gehen. Insgesamt wurden 380 junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren vom Meinungsforschungsinstitut bmm zu ihren Erfahrungen in der Schule befragt.

Das Ergebnis: Erfreuliche soziale Erfahrungen, engagierte Lehrpersonen sowie kreative und sportliche Angebote sind rund 68 Prozent positiv in Erinnerung geblieben. Außerdem können rund drei Viertel der Studienteilnehmer mindestens eine erlernte Kompetenz aus der Schule nennen, die auch heute noch relevant ist. Darunter fallen etwa soziale Kommunikation, Teamfähigkeit, Selbstorganisation und Resilienz.

Defizite im Lehrplan werden vor allem in den Bereichen Geld und Finanzen, politisches Verständnis und digitale Kompetenz gesehen. Die Arbeiterkammer spricht sich daher für eine „Lehrplanentrümpelung“ aus: „Es geht darum, den Fokus auf Relevanz und Anwendung zu legen“, betont AK-Präsident Josef Pesserl. So soll etwa die politische Bildung ausgebaut oder der Deutschunterricht zum Diskurs- und Argumentationsfach erweitert werden. Zudem müsse der Umgang mit Künstlicher Intelligenz als Pflichtkompetenz verankert werden, so die Kammer.

Zitat Icon

Unser Ziel muss es sein, Bildung so zu gestalten, dass junge Menschen mit praktischen Kompetenzen und positiven Erinnerungen aus der Schule gehen.

AK-Präsident Josef Pesserl

Bild: Christian Jauschowetz

Chatbot entlastet menschliche Tutoren
Dass KI in der Bildung immer wichtiger wird, weiß auch der Bildungsanbieter bit Group: „Wir beschäftigen uns schon seit über einem Jahrzehnt damit, unsere Angebote zu individualisieren. Da spielt uns die KI jetzt in die Karten“, sagt Michael Kvas, Geschäftsführer der bit Bildungswelten. Konkret wurde in den Kursportalen inzwischen ein Chatbot implementiert, der rund um die Uhr zur Verfügung steht und bei Fragen zu Inhalten aushelfen kann.

bit Bildungswelten-Geschäftsführer Michael Kvas, Head of E-Learning Julian Zeder und bit ...
bit Bildungswelten-Geschäftsführer Michael Kvas, Head of E-Learning Julian Zeder und bit Group-Geschäftsführer Ewald Eckl (v.l.) geben einen Einblick in die technologischen Fortschritte des Bildungsangebots.(Bild: Jürgen Fuchs)

Zudem entlastet die KI bereits auch die Tutoren, indem sie Aufgaben der Kursteilnehmer kontrollieren und Feedbackvorschläge geben kann. So haben Lehrende wieder mehr Zeit für die individuelle Unterstützung der Schulungsteilnehmer. „Die KI kann die Lehre revolutionieren“, ist sich Kvas sicher.

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