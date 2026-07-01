KI soll jetzt auch die steirischen Schulen erobern

Chatbot entlastet menschliche Tutoren

Dass KI in der Bildung immer wichtiger wird, weiß auch der Bildungsanbieter bit Group: „Wir beschäftigen uns schon seit über einem Jahrzehnt damit, unsere Angebote zu individualisieren. Da spielt uns die KI jetzt in die Karten“, sagt Michael Kvas, Geschäftsführer der bit Bildungswelten. Konkret wurde in den Kursportalen inzwischen ein Chatbot implementiert, der rund um die Uhr zur Verfügung steht und bei Fragen zu Inhalten aushelfen kann.