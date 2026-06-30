Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Brand

Aus für Flüchtlingsheim regt auf – weitere wackeln

Tirol
30.06.2026 10:06
Die Unterkunft in Kleinvolderberg wird laut Tiroler Flüchtlingsgesellschaft geschlossen. Ein ...
Die Unterkunft in Kleinvolderberg wird laut Tiroler Flüchtlingsgesellschaft geschlossen. Ein Verein kämpft dagegen.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Nach einem kleinen Brand wurde in der Vorwoche die Betreuungseinrichtung für Flüchtlinge in Kleinvolderberg in Tirol geräumt. Dann die Hiobsbotschaft für die rund 50 Bewohner: das Heim wird aufgelassen. Ein Verein kämpft für den Erhalt. Doch das Land hat ganz andere Pläne.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es war ein Schock für Bewohner und für den Integrationsverein „Freundeskreis Flüchtlingsheim Kleinvolderberg“. In der vergangenen Woche wurde nach einem Brand die seit Jahren bestehende Flüchtlingsunterkunft geräumt. Die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) haben gleichzeitig beschlossen, das Heim mit zuletzt rund 50 Bewohnern sofort zu schließen. „Wir haben diesen Vorfall zum Anlass genommen, doch die Überlegung gibt es bereits länger“, argumentiert Florian Stolz, Geschäftsführer der TSD, gegenüber der „Krone“.

Die Schäden nach dem kleinen Brand sind vergleichsweise geringt. Die TSD nehmen das jedoch zum ...
Die Schäden nach dem kleinen Brand sind vergleichsweise geringt. Die TSD nehmen das jedoch zum Anlass, das Heim zu schließen.(Bild: Johanna Birbaumer)

Die Tiroler Landesgesellschaft für Flüchtlingsbetreuung muss sparen und Kapazitäten reduzieren. Stolz: „Derzeit haben wir rund 300 freie Betten, die wir nach derzeitigen Prognosen nicht so bald brauchen. Daher müssen wir reduzieren, um die Kosten zu senken.“ Vier bis fünf Einrichtungen in ganz Tirol sollen deshalb geschlossen werden. „Vor allem Heime, die nicht mehr zeitgemäß ausgestattet sind und bei denen der Mietvertrag einen raschen Ausstieg zulässt“, nennt Stolz die Kriterien für die Auflösung. Das Aus für Kleinvolderberg sei beschlossene Sache, meint der TSD-Geschäftsführer. 

Zitat Icon

Derzeit haben wir rund 300 freie Betten, die wir nach derzeitigen Prognosen nicht so bald brauchen. Daher müssen wir reduzieren, um Kosten zu sparen.

Florian Stolz, GF TSD

Bild: Die Fotografen

„Menschen waren gut integriert“
Es bestehe ein gültiger Mietvertrag und das Feuer habe keine strukturellen Schäden verursacht, wird vom Freundeskreis argumentiert. Die betroffenen Familien seien in der Nachbarschaft gut eingebunden gewesen, Kinder haben lokale Schulen und Vereine besucht. „Es ist herzlos, Menschen, die vor Krieg und Verfolgung geflüchtet sind, aus ihrem sozialen Umfeld zu vertreiben“, heißt es. Zuletzt hatte es im Heim mehrmals Fehlalarme gegeben. Der Verein fordert ein Gespräch mit den Verantwortlichen, um Fehlalarme zu vermeiden und das Heim wieder zu öffnen.

Lesen Sie auch:
Die Flüchtlingsunterkunft Grassmayrstraße in Innsbruck: eine von tirolweit 50 Einrichtungen der ...
Krone Plus Logo
Mitarbeiter gehen
Flüchtlingsgesellschaft verordnet sich Sparkurs
09.02.2026

Stolz dazu: „Wir werden die meisten der Bewohner in Innsbruck unterbringen können. So ist der Ortswechsel nicht so groß. Ich verstehe, dass Veränderungen nicht einfach sind. Aber es lässt sich leider nicht vermeiden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
30.06.2026 10:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
273.905 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
187.290 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
157.567 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2428 mal kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1280 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1273 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf