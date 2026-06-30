Aus für Flüchtlingsheim regt auf – weitere wackeln

Die Tiroler Landesgesellschaft für Flüchtlingsbetreuung muss sparen und Kapazitäten reduzieren. Stolz: „Derzeit haben wir rund 300 freie Betten, die wir nach derzeitigen Prognosen nicht so bald brauchen. Daher müssen wir reduzieren, um die Kosten zu senken.“ Vier bis fünf Einrichtungen in ganz Tirol sollen deshalb geschlossen werden. „Vor allem Heime, die nicht mehr zeitgemäß ausgestattet sind und bei denen der Mietvertrag einen raschen Ausstieg zulässt“, nennt Stolz die Kriterien für die Auflösung. Das Aus für Kleinvolderberg sei beschlossene Sache, meint der TSD-Geschäftsführer.