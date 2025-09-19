Carina Brunold spielt jetzt in der Königsklasse

Die Wölfinnen haben es wieder geschafft! Mit dem 5:2-Gesamtscore gegen Fortuna Hjørring überstanden Ländle-Stürmerin Carina Brunold und die St. Pöltnerinnen die Champions League-Quali im vierten Jahr in Serie und stehen nun in der Ligaphase der Königsklasse.
Carina Brunold steht mit den Frauen von St. Pölten in der Ligaphase der Champions League! Nachdem die Wölfinnen in der dritten Quali-Runde das Hinspiel gegen Fortuna Hjørring (Dän) daheim mit 3:1 gewonnen hatten und Brunold zwei Tore erzielt hatte, siegte der heimische Serienmeister auch im Rückspiel mit 2:1 und fixierte damit den Platz in der Königsklasse, wo nun Chelsea, Olympique Lyon, Juventus Turin, AS Roma, Atletico Madrid und Valerenga Oslo als Gegner warten.
Ländle-Stürmerin Brunold traf im zweiten Spiel nicht mehr, durfte in der Nachspielzeit ihren Arbeitstag vorzeitig beenden und wurde nach einer starken Leistung ausgewechselt.
Kommentare
