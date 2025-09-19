Vorteilswelt
Mit St. Pölten

Carina Brunold spielt jetzt in der Königsklasse

Vorarlberg
19.09.2025 19:21
Carina Brunold (r.) gehört zu den Führungsspielerinnen in St. Pölten.
Carina Brunold (r.) gehört zu den Führungsspielerinnen in St. Pölten.(Bild: GEPA)

Die Wölfinnen haben es wieder geschafft! Mit dem 5:2-Gesamtscore gegen Fortuna Hjørring überstanden Ländle-Stürmerin Carina Brunold und die St. Pöltnerinnen die Champions League-Quali im vierten Jahr in Serie und stehen nun in der Ligaphase der Königsklasse.

0 Kommentare

Carina Brunold steht mit den Frauen von St. Pölten in der Ligaphase der Champions League! Nachdem die Wölfinnen in der dritten Quali-Runde das Hinspiel gegen Fortuna Hjørring (Dän) daheim mit 3:1 gewonnen hatten und Brunold zwei Tore erzielt hatte, siegte der heimische Serienmeister auch im Rückspiel mit 2:1 und fixierte damit den Platz in der Königsklasse, wo nun Chelsea, Olympique Lyon, Juventus Turin, AS Roma, Atletico Madrid und Valerenga Oslo als Gegner warten.

Ländle-Stürmerin Brunold traf im zweiten Spiel nicht mehr, durfte in der Nachspielzeit ihren Arbeitstag vorzeitig beenden und wurde nach einer starken Leistung ausgewechselt.

Vorarlberg
