Carina Brunold spielt jetzt in der Königsklasse

Carina Brunold steht mit den Frauen von St. Pölten in der Ligaphase der Champions League! Nachdem die Wölfinnen in der dritten Quali-Runde das Hinspiel gegen Fortuna Hjørring (Dän) daheim mit 3:1 gewonnen hatten und Brunold zwei Tore erzielt hatte, siegte der heimische Serienmeister auch im Rückspiel mit 2:1 und fixierte damit den Platz in der Königsklasse, wo nun Chelsea, Olympique Lyon, Juventus Turin, AS Roma, Atletico Madrid und Valerenga Oslo als Gegner warten.