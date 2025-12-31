Für Carina Brunold ging es 2025 steil nach oben

Das vergangene Jahr bot viele Meilensteine für Ländle-Kickerin Carina Brunold. Meistertitel in der Frauen Bundesliga mit St. Pölten, Champions League, Nationalteamdebüt – alles war dabei. Auch für 2026 hat die 23-jährige Stürmerin große Träume.
Seit Carina Brunold im vergangenen Januar nach St. Pölten wechselte, zum Rekordmeister der Frauen Bundesliga, ging es für die Dornbirnerin steil aufwärts. Schon im Februar folgte der nächste Meilenstein ihrer noch jungen Karriere, die 23-Jährige feierte beim 1:0-Sieg gegen Schottland ihr Debüt in der Nationalmannschaft, fünf weitere Einsätze im rot-weiß-roten Trikot sollten im Laufe des Jahres noch folgen.
Im Juni feierte Brunold den Meistertitel in der heimischen Bundesliga mit den „Wölfinnen“, traf viermal im Frühjahr. Und das Jahr setzte sich sehr erfolgreich fort. St. Pölten ging in die Frauen Champions League-Qualifikation. Dort traf Brunold doppelt beim 3:1-Heimsieg im Hinspiel gegen den dänischen Double-Gewinner Fortuna Hjörring, trug damit einen maßgeblichen Teil zum erstmaligen Erreichen der Ligaphase der Königsklasse in der Vereinsgeschichte bei. Die Ligaphase schlossen die Niederösterreicherinnen zwar mit einem Punkt als Schlusslicht ab, Brunold & Co. präsentierten sich gegen die besten Teams Europas dennoch stark. „Es war ein tolles Jahr, die harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht“, sagt die Ländle-Kickerin.
Immer das Beste mitnehmen
In der Bundesliga überwintert St. Pölten auf dem zweiten Platz, drei Punkte hinter Austria Wien. Das soll sich im Frühjahr ändern. „Den Meistertitel wollen wir schon holen“, stellt Brunold klar. Wofür sie alles gibt. Derzeit bereitet sich die ÖFB-Stürmerin im Heimtraining auf den Frühjahrsauftakt am 7. Jänner vor. Auf 2026 ist sie gespannt. „Die Träume sind groß“, sagt die Messestädterin, „aber es geht jetzt Tag für Tag, Woche für Woche – immer das Beste mitnehmen.“ Das will sie auch an Sylvester machen. Daheim, mit Familie und Freunden, ganz entspannt.
