Für Carina Brunold ging es 2025 steil nach oben

Immer das Beste mitnehmen

In der Bundesliga überwintert St. Pölten auf dem zweiten Platz, drei Punkte hinter Austria Wien. Das soll sich im Frühjahr ändern. „Den Meistertitel wollen wir schon holen“, stellt Brunold klar. Wofür sie alles gibt. Derzeit bereitet sich die ÖFB-Stürmerin im Heimtraining auf den Frühjahrsauftakt am 7. Jänner vor. Auf 2026 ist sie gespannt. „Die Träume sind groß“, sagt die Messestädterin, „aber es geht jetzt Tag für Tag, Woche für Woche – immer das Beste mitnehmen.“ Das will sie auch an Sylvester machen. Daheim, mit Familie und Freunden, ganz entspannt.