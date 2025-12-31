Vorteilswelt
ÖFB-Stürmerin

Für Carina Brunold ging es 2025 steil nach oben

Vorarlberg
31.12.2025 12:15
Gegen Fortuna Hjörring traf Carina Brunold doppelt in der Champions League-Quali.
Gegen Fortuna Hjörring traf Carina Brunold doppelt in der Champions League-Quali.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Das vergangene Jahr bot viele Meilensteine für Ländle-Kickerin Carina Brunold. Meistertitel in der Frauen Bundesliga mit St. Pölten, Champions League, Nationalteamdebüt – alles war dabei. Auch für 2026 hat die 23-jährige Stürmerin große Träume.

0 Kommentare

Seit Carina Brunold im vergangenen Januar nach St. Pölten wechselte, zum Rekordmeister der Frauen Bundesliga, ging es für die Dornbirnerin steil aufwärts. Schon im Februar folgte der nächste Meilenstein ihrer noch jungen Karriere, die 23-Jährige feierte beim 1:0-Sieg gegen Schottland ihr Debüt in der Nationalmannschaft, fünf weitere Einsätze im rot-weiß-roten Trikot sollten im Laufe des Jahres noch folgen.

Für das rot-weiß-rote Nationalteam war Carina Brunold in diesem Jahr sechsmal im Einsatz, ihr ...
Für das rot-weiß-rote Nationalteam war Carina Brunold in diesem Jahr sechsmal im Einsatz, ihr Debüt feierte sie im Februar.(Bild: Paul Gruber)

Im Juni feierte Brunold den Meistertitel in der heimischen Bundesliga mit den „Wölfinnen“, traf viermal im Frühjahr. Und das Jahr setzte sich sehr erfolgreich fort. St. Pölten ging in die Frauen Champions League-Qualifikation. Dort traf Brunold doppelt beim 3:1-Heimsieg im Hinspiel gegen den dänischen Double-Gewinner Fortuna Hjörring, trug damit einen maßgeblichen Teil zum erstmaligen Erreichen der Ligaphase der Königsklasse in der Vereinsgeschichte bei. Die Ligaphase schlossen die Niederösterreicherinnen zwar mit einem Punkt als Schlusslicht ab, Brunold & Co. präsentierten sich gegen die besten Teams Europas dennoch stark. „Es war ein tolles Jahr, die harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht“, sagt die Ländle-Kickerin.

Lesen Sie auch:
Carina Brunold (r.) gehört zu den Führungsspielerinnen in St. Pölten.
Mit St. Pölten
Carina Brunold spielt jetzt in der Königsklasse
19.09.2025
ÖFB-Team ruft
Für Carina Brunold geht es steil aufwärts!
13.02.2025
Sensationstransfer
Brunold schließt sich Serienmeister St. Pölten an
08.01.2025

Immer das Beste mitnehmen
In der Bundesliga überwintert St. Pölten auf dem zweiten Platz, drei Punkte hinter Austria Wien. Das soll sich im Frühjahr ändern. „Den Meistertitel wollen wir schon holen“, stellt Brunold klar. Wofür sie alles gibt. Derzeit bereitet sich die ÖFB-Stürmerin im Heimtraining auf den Frühjahrsauftakt am 7. Jänner vor. Auf 2026 ist sie gespannt. „Die Träume sind groß“, sagt die Messestädterin, „aber es geht jetzt Tag für Tag, Woche für Woche – immer das Beste mitnehmen.“ Das will sie auch an Sylvester machen. Daheim, mit Familie und Freunden, ganz entspannt.

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Vorarlberg
