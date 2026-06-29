Pkw kam von Straße ab und stürzte in Bach

Montagnachmittag kam ein Pkw-Lenker auf der L536 im steirischen Murtal von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Fahrzeug in einen Bach. Der Mann wurde leicht verletzt. Im Bach mussten Ölsperren errichtet werden.
Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw gegen 14.05 Uhr bei Fohnsdorf von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte daraufhin gegen einen Betonsockel, stürzte in einen angrenzenden Bach und kam dort zum Stillstand. Dabei wurde der Lenker leicht verletzt. Er wurde von der Feuerwehr Fohnsdorf erstversorgt und vom Rettungsdienst in das LKH Judenburg eingeliefert. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.
Durch den Zusammenprall mit dem Betonsockel riss die Ölwanne des Fahrzeugs auf und Betriebsmittel traten aus. In der Folge musste die Feuerwehr Judenburg mit dem Ölschadensfahrzeug nachalarmiert werden. Um die Ausbreitung der Verunreinigung zu verhindern, wurden drei Ölsperren im Bach aufgebaut.
In Kooperation mit den Firmen Vorraber und Beinschab wurde das verunreinigte Erdreich entfernt und fachgerecht entsorgt. Das Bergeunternehmen Briscek hob das Unfallfahrzeug schließlich aus dem Bachbett.
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