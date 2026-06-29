Pkw kam von Straße ab und stürzte in Bach

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw gegen 14.05 Uhr bei Fohnsdorf von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte daraufhin gegen einen Betonsockel, stürzte in einen angrenzenden Bach und kam dort zum Stillstand. Dabei wurde der Lenker leicht verletzt. Er wurde von der Feuerwehr Fohnsdorf erstversorgt und vom Rettungsdienst in das LKH Judenburg eingeliefert. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.