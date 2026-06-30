So spektakulär wird das Landeshauptstadt-Jubiläum

Konzert und Dokumentation

Den Abschluss bildet ab 19.30 Uhr ein Open-Air-Abend von Cinema Paradiso und Stadt. Unter dem Motto „Die Stimmen einer Generation“ kehren mit Christian Deix (Espresso), Chico, Paul Coxx und Reini Dorsch vier Musiker auf die Bühne zurück, die die St. Pöltner Musikszene geprägt haben. Begleitet werden sie von einer All-Star-Band aus Niederösterreich. Außerdem feiert eine Dokumentation über den Weg St. Pöltens zur Landeshauptstadt Premiere. Der Eintritt zu Film und Konzert ist kostenlos, Tickets über das Cinema Paradiso sind jedoch erforderlich.