So spektakulär wird das Landeshauptstadt-Jubiläum

Ein historischer Tag jährt sich zum 40. Mal: Am 10. Juli 1986 wurde St. Pölten zur Landeshauptstadt Niederösterreichs. Auf den Tag genau 40 Jahre später feiert die Stadt dieses Jubiläum gebührend.
Den Auftakt der Feierlichkeiten am 10. Juli bildet die offizielle Festveranstaltung an der Fachhochschule USTP, die ab 11 Uhr live in ORF 2 übertragen wird.
Innenstadt als Freiluftbühne
Anschließend verwandelt das zweitägige Straßenkunstfestival „Bravissimo“ die Innenstadt mit internationalen Künstlern, Akrobatik, Comedy, Musik und Feuershows in eine große Freiluftbühne. Auch Familien kommen bei Kinderschminken, Mitmachzirkus und Workshops auf ihre Kosten. Gastronomiestände sorgen für das leibliche Wohl.
Konzert und Dokumentation
Den Abschluss bildet ab 19.30 Uhr ein Open-Air-Abend von Cinema Paradiso und Stadt. Unter dem Motto „Die Stimmen einer Generation“ kehren mit Christian Deix (Espresso), Chico, Paul Coxx und Reini Dorsch vier Musiker auf die Bühne zurück, die die St. Pöltner Musikszene geprägt haben. Begleitet werden sie von einer All-Star-Band aus Niederösterreich. Außerdem feiert eine Dokumentation über den Weg St. Pöltens zur Landeshauptstadt Premiere. Der Eintritt zu Film und Konzert ist kostenlos, Tickets über das Cinema Paradiso sind jedoch erforderlich.
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