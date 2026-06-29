Böller bei Tisch geworfen: Sechs Personen verletzt

Unglaubliche Aktion bei einem Event in der Tiroler Zugspitzarena in Biberwier am 20. Juni! Ein Einheimischer (28) warf einen Böller in die Luft. Dieser ging mit einem lauten Knall in die Luft, mehrere Personen, auch der Werfer selbst, erlitten dabei erhebliche Verletzungen.
Böse Szenen spielten sich bei einem Event in der Tiroler Zugspitzarena ab. Nach den Vorbereitungen saßen mehrere Personen an einem großen Tisch auf einem Grillplatz.
Ein 28-jähriger Einheimischer zündete gegen 15.30 Uhr einen Böller auf dem Tisch an und warf ihn anschließend in die Luft. Dabei kam es zu einem lauten Knall.
Sechs Personen verletzt
Am Tisch saßen zu diesem Zeitpunkt rund zehn Personen. Laut aktuellem Ermittlungsstand erlitten mindestens sechs Personen im Alter zwischen 17 und 44 Jahren erhebliche Ohrenverletzungen. Unter ihnen ist auch der 28-jährige Werfer. Alle Verletzten begaben sich selbst zum Arzt. „Weitere Ermittlungen zu diesem Vorfall sind derzeit noch im Gange“, heißt es seitens der Polizei.
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