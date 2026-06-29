Böller bei Tisch geworfen: Sechs Personen verletzt

Sechs Personen verletzt

Am Tisch saßen zu diesem Zeitpunkt rund zehn Personen. Laut aktuellem Ermittlungsstand erlitten mindestens sechs Personen im Alter zwischen 17 und 44 Jahren erhebliche Ohrenverletzungen. Unter ihnen ist auch der 28-jährige Werfer. Alle Verletzten begaben sich selbst zum Arzt. „Weitere Ermittlungen zu diesem Vorfall sind derzeit noch im Gange“, heißt es seitens der Polizei.