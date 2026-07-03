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TIPP DER WOCHE

Mohnblütenerwachen im Waldviertel

Niederösterreich
03.07.2026 15:30
Waldviertel im „Farbenrausch“
Waldviertel im „Farbenrausch“(Bild: Mohndorf Armschlag)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Anfang Juli bringen die Mohnblüten das Waldviertel zum Leuchten! Und an Bord des „Mohnexpress“ sind Sie mit dabei!

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Noch bis 13. Juli findet in Armschlag im Waldviertel das Erlebnis rund um das „Mohnblütenerwachen“ statt. Der Mohnexpress bringt die Besucher zu den blühenden Mohnfeldern, die dann bei einem Spaziergang noch näher entdeckt werden können. Zurück geht es ins Mohndorf Armschlag, wo bei köstlichen Mohnspezialitäten der stimmungsvolle Ausflug seinen Ausklang findet. Mit im Paket ist auch das Mohnkino – bei einem 30-minütigem Film erfahren Sie alles Wissenswerte zum Mohn und seinen Produkten. 

Treffpunkt ist beim Mohnbauernladen in Armschlag.

Mit dem Mohnexpress auf Entdeckungstour
Mit dem Mohnexpress auf Entdeckungstour(Bild: Christoph Kerschbaumer)

Das Mohnkino selbst, ist noch bis 31. Juli, täglich von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr geöffnet und zeigt im neu gestalteten Mohnblütenstadl den Film „Ein Dorf und seine Blume“. 

„Film ab!“ im Mohnkino
„Film ab!“ im Mohnkino(Bild: Mohndorf Armschlag)

Alle Informationen zum „Mohnblütenerwachen“ mit dem Mohnexpress finden Sie auf www.mohndorf.at, oder telefonisch unter 02872/7421 und 0664/1985207. 

Informationen zum Mohnkino im Mohnblütenstadl in Armschlag finden Sie ebenfalls auf www.mohndorf.at oder telefonisch bitte nur unter 0664/1985207. 

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