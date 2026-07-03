Mohnblütenerwachen im Waldviertel

Anfang Juli bringen die Mohnblüten das Waldviertel zum Leuchten! Und an Bord des „Mohnexpress“ sind Sie mit dabei!
Noch bis 13. Juli findet in Armschlag im Waldviertel das Erlebnis rund um das „Mohnblütenerwachen“ statt. Der Mohnexpress bringt die Besucher zu den blühenden Mohnfeldern, die dann bei einem Spaziergang noch näher entdeckt werden können. Zurück geht es ins Mohndorf Armschlag, wo bei köstlichen Mohnspezialitäten der stimmungsvolle Ausflug seinen Ausklang findet. Mit im Paket ist auch das Mohnkino – bei einem 30-minütigem Film erfahren Sie alles Wissenswerte zum Mohn und seinen Produkten.
Treffpunkt ist beim Mohnbauernladen in Armschlag.
Das Mohnkino selbst, ist noch bis 31. Juli, täglich von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr geöffnet und zeigt im neu gestalteten Mohnblütenstadl den Film „Ein Dorf und seine Blume“.
Alle Informationen zum „Mohnblütenerwachen“ mit dem Mohnexpress finden Sie auf www.mohndorf.at, oder telefonisch unter 02872/7421 und 0664/1985207.
Informationen zum Mohnkino im Mohnblütenstadl in Armschlag finden Sie ebenfalls auf www.mohndorf.at oder telefonisch bitte nur unter 0664/1985207.
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