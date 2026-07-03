Mohnblütenerwachen im Waldviertel

Noch bis 13. Juli findet in Armschlag im Waldviertel das Erlebnis rund um das „Mohnblütenerwachen“ statt. Der Mohnexpress bringt die Besucher zu den blühenden Mohnfeldern, die dann bei einem Spaziergang noch näher entdeckt werden können. Zurück geht es ins Mohndorf Armschlag, wo bei köstlichen Mohnspezialitäten der stimmungsvolle Ausflug seinen Ausklang findet. Mit im Paket ist auch das Mohnkino – bei einem 30-minütigem Film erfahren Sie alles Wissenswerte zum Mohn und seinen Produkten.