Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung

5,5 Millionen Bezieher

Deutschlandweit beziehen derzeit etwa 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld. Das neue Gesetz soll schrittweise ab dem 1. Juli in Kraft treten. Vor allem die SPD war dagegen und initiierte ein Mitgliederbegehren gegen die Reform, das aber vor wenigen Tagen deutlich scheiterte. Die Partei konnte nur 2900 Unterschriften vorweisen, nötig wären fast 69.900 gewesen. Menschen, die Unterstützung brauchen, sollen sich weiter auf die Grundsicherung verlassen können. Wer aber arbeiten könne, müsse daran mitwirken, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, heißt es im Gesetz.