Was es für Sonnenstrom vom eigenen Dach braucht

Je nach Bedarf können Speicher, Wallbox, Energiemonitoring oder Notstromversorgung dazukommen. Zum Einsatz kommen unter anderem Wechselrichter und Speicher von Fronius. Das Entscheidende ist aber nicht nur die Technik. Eine Anlage ist eine Investition für viele Jahre. Sie muss zum Gebäude passen, zum Energiebedarf des Haushalts – und auch zu den Menschen, die sie täglich nutzen. Denn die Energiewende beginnt auf den Dächern unseres Landes. Die Sonne liefert die Energie. Die Technik macht sie nutzbar. Und Profis sorgen dafür, dass aus beidem eine perfekte Lösung wird. So wird aus Modulen weit mehr: eigene Energiezukunft – Tag für Tag, Sonnenstrahl für Sonnenstrahl.