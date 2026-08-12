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Was es für Sonnenstrom vom eigenen Dach braucht

Krone Sonne
12.08.2026 05:00
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(Bild: Thomas Horwath)
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Eine Photovoltaikanlage beginnt nicht am Dach, sondern bei der Planung. Wie viel Strom wird verbraucht? Ist ein Speicher sinnvoll? Passt die Dachfläche? Und wer übernimmt Montage und Elektrotechnik? Erst wenn diese Fragen geklärt sind, kann Sonnenstrom im Alltag zuverlässig genutzt werden.

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Gute Photovoltaik beginnt lange vor der ersten Kilowattstunde: bei der richtigen Planung, der passenden Technik – und vor allem bei Menschen, die ihr Handwerk verstehen. Mehr als 4000 Anlagen wurden mit Krone Sonne bereits vom Bodensee bis zum Neusiedler See installiert.

Individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt 
Dahinter steht ein österreichweites Netzwerk erfahrener Montage- und Elektrotechnikpartner. Doch kein Haus gleicht dem anderen: Flächen, Ausrichtung, Stromverbrauch und persönliche Bedürfnisse sind verschieden. Was für den einen Haushalt passt, kann beim nächsten schon völlig anders aussehen. Wie groß muss die Anlage sein? Welcher Speicher passt zum tatsächlichen Verbrauch? Wie viel Sonnenstrom lässt sich selbst nutzen? Und was passiert, wenn das öffentliche Netz einmal ausfällt? Fragen, die nach individuellen Lösungen schreien.

Am Anfang der PV-Anlage steht persönliche Beratung. So wird für jeden eine ideale Lösung ...
Am Anfang der PV-Anlage steht persönliche Beratung. So wird für jeden eine ideale Lösung gefunden.(Bild: Thomas Horwath)

Genau hier kommt die Erfahrung der regionalen Fachbetriebe ins Spiel. Partner wie Solah, Kreuzeder, Stromkreis, ABC Solar, Vivatro und SPA Energietechnik begleiten von der Beratung und Planung über Montage und Elektrotechnik bis zur Betreuung. In Tirol etwa bringt SPA Energietechnik umfassendes Know-how ein. Solah ist in Niederösterreich, Burgenland und Salzburg seit den Anfängen Partner. Auch Kreuzeder verbindet Photovoltaik- und Elektrotechnik mit individuellen Lösungen für Haushalte und Betriebe. Für die Kunden zählt am Ende vor allem eines: Alles soll funktionieren – und zwar möglichst unkompliziert. Krone Sonne verbindet deshalb Beratung, Planung, hochwertige Komponenten und professionelle Installation zu einer Gesamtlösung.

Je nach Bedarf können Speicher, Wallbox, Energiemonitoring oder Notstromversorgung dazukommen. Zum Einsatz kommen unter anderem Wechselrichter und Speicher von Fronius. Das Entscheidende ist aber nicht nur die Technik. Eine Anlage ist eine Investition für viele Jahre. Sie muss zum Gebäude passen, zum Energiebedarf des Haushalts – und auch zu den Menschen, die sie täglich nutzen. Denn die Energiewende beginnt auf den Dächern unseres Landes. Die Sonne liefert die Energie. Die Technik macht sie nutzbar. Und Profis sorgen dafür, dass aus beidem eine perfekte Lösung wird. So wird aus Modulen weit mehr: eigene Energiezukunft – Tag für Tag, Sonnenstrahl für Sonnenstrahl.

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