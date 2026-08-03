Darum ist eigener Sonnenstrom jetzt mehr wert

Eigenverbrauch statt Einspeisung

Lange Zeit galt es als besonders attraktiv, überschüssigen Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage ins öffentliche Netz einzuspeisen. Doch der starke Ausbau der Sonnenenergie in Österreich und Europa sorgt dafür, dass die Strompreise gerade in sonnenreichen Stunden häufig sinken. Gleichzeitig fallen auch die Einspeisevergütungen niedriger aus. Für Hausbesitzer stellt sich daher immer öfter die Frage: Wie lässt sich möglichst viel des selbst erzeugten Stroms direkt zu Hause nutzen?