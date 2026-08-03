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Darum ist eigener Sonnenstrom jetzt mehr wert

Krone Sonne
03.08.2026 14:10
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(Bild: Anna - stock.adobe.com)
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Die Einspeisevergütungen sinken, während Strom aus dem Netz teuer bleibt. Wer möglichst viel Sonnenenergie direkt im eigenen Haushalt verbraucht, spart daher besonders effektiv – und macht sich zugleich unabhängiger von schwankenden Energiepreisen.

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Die Spielregeln am Strommarkt haben sich verändert. Während die Vergütungen für eingespeisten Solarstrom vielerorts zurückgehen, gewinnt der direkte Verbrauch im eigenen Haushalt zunehmend an Bedeutung.

Eigenverbrauch statt Einspeisung 
Lange Zeit galt es als besonders attraktiv, überschüssigen Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage ins öffentliche Netz einzuspeisen. Doch der starke Ausbau der Sonnenenergie in Österreich und Europa sorgt dafür, dass die Strompreise gerade in sonnenreichen Stunden häufig sinken. Gleichzeitig fallen auch die Einspeisevergütungen niedriger aus. Für Hausbesitzer stellt sich daher immer öfter die Frage: Wie lässt sich möglichst viel des selbst erzeugten Stroms direkt zu Hause nutzen?

Die Antwort liegt auf der Hand: Am wertvollsten ist jene Kilowattstunde, die gar nicht erst teuer aus dem öffentlichen Netz bezogen werden muss. Ob Waschmaschine, Geschirrspüler, Warmwasserbereitung oder Klimaanlage – laufen diese Geräte mit selbst erzeugtem Sonnenstrom, sinkt die Stromrechnung unmittelbar.

Auf die richtige Planung kommt es an
 Damit möglichst viel Solarstrom im eigenen Haushalt genutzt werden kann, ist eine sorgfältige Planung entscheidend. Nicht automatisch die größte Photovoltaikanlage bringt auch den größten Nutzen. Viel wichtiger ist eine Lösung, die optimal auf den individuellen Energiebedarf des Haushalts abgestimmt ist.

Eine professionelle Auslegung sorgt dafür, dass Erzeugung und Verbrauch bestmöglich zusammenspielen. So kann ein möglichst großer Teil des produzierten Sonnenstroms direkt im eigenen Zuhause verwendet werden – genau dort, wo er den größten wirtschaftlichen Vorteil bringt. 

Krone Sonne bietet individiuell auf den jeweiligen Haushalt abgestimmte Komplettlösungen. Der ...
Krone Sonne bietet individiuell auf den jeweiligen Haushalt abgestimmte Komplettlösungen. Der Unterschied schlägt sich auf der Stromrechnung nieder.(Bild: Antonioguillem - stock.adobe.com)

Komplettlösung aus einer Hand
 Hier setzt die Komplettlösung von Krone Sonne an. Von der persönlichen Beratung über die individuelle Planung und hochwertige Komponenten bis zur professionellen Montage und Förderabwicklung erhalten Kunden alle Leistungen aus einer Hand. Dabei steht keine Lösung von der Stange im Mittelpunkt. Vielmehr wird ein maßgeschneidertes Gesamtkonzept erstellt, das den Eigenverbrauch maximiert und langfristig für möglichst stabile Energiekosten sorgen soll.

Photovoltaik ist heute weit mehr als eine Möglichkeit, Strom ins Netz einzuspeisen. Die eigene Anlage kann zum Schlüssel für mehr Unabhängigkeit, größere Planungssicherheit und dauerhaft niedrigere Stromkosten werden. Wer möglichst viel seiner Sonnenenergie selbst nutzt, macht sich weniger abhängig von den Schwankungen am Energiemarkt – und holt das Maximum aus der Kraft der Sonne heraus.

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