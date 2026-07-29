Trotz Wetterextremen bleibt Solarkraft verlässlich

Wetterextreme, einst als Ausnahme galten, gehören mittlerweile immer häufiger zum Alltag. Für viele Österreicher wächst damit nicht nur die Sorge um die Folgen des Klimawandels, sondern auch die Frage, wie sie ihr Zuhause widerstandsfähiger und unabhängiger machen können. Gerade die Energieversorgung rückt dabei stärker in den Mittelpunkt.