Die Lösung für den großen Strom-Engpass in Europa

Doch der eigentliche Wandel findet im eigenen Zuhause statt. Denn heute ist jene Kilowattstunde am wertvollsten, die gar nicht erst teuer aus dem Stromnetz bezogen werden muss. Wer den tagsüber erzeugten Solarstrom selbst nutzt und überschüssige Energie in einem Batteriespeicher für die Abend- und Nachtstunden sichert, macht sich unabhängiger von Strompreisen und Krisen. Moderne Batteriespeicher werden damit zum Schlüssel der Energiewende. Sie halten den günstigen Sonnenstrom dort, wo er den größten Nutzen bringt – im eigenen Haushalt. Das senkt nicht nur die Energiekosten, sondern schafft auch ein deutliches Plus an Versorgungssicherheit.