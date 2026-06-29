Austria Split in Two
Heavy rain, hail, and gusty winds in the west; heat in the east
Although the peak of the heat wave has passed in parts of Austria, temperatures well above the 30-degree mark will continue in many regions on Monday. However, don’t expect unclouded sunshine: Severe thunderstorms with strong gusts, heavy rain, and hail are expected, particularly in western Austria.
While the night brought some relief in western Austria, the east once again had to endure tropical temperatures, leaving people sweating in their sheets. It will also be very hot again in these regions during the day. Temperatures of up to 39 degrees are expected in Vienna, Lower Austria, and Burgenland—and locally up to 40 degrees in the far east.
- Wien: Bereits ab dem Morgen heiß, die Temperaturen klettern im Tagesverlauf abermals auf rund 38 Grad und knapp darüber. Kaum Wolken. Am Abend drohen jedoch Starkwindböen.
- Niederösterreich: Viel Sonnenschein. Wolken am Nachmittag, besonders im südlichen Bergland sowie im Waldviertel Gewitter möglich. Gegen Abend Starkwindböen aus West. Am Morgen Temperaturen zwischen 17 und 28 Grad, am Nachmittag 33 bis 39 Grad.
- Burgenland: Sehr sonnig. Am Nachmittag Wolken, es bleibt aber voraussichtlich weitgehend trocken. Gegen Abend auflebender West-Nordwestwind, kurzzeitig auch Starkwindböen möglich. Frühtemperaturen 19 bis 27, Tageshöchsttemperaturen etwa 35 bis 39 Grad.
- Steiermark: Vor allem im Süden und Osten des Landes noch einmal außergewöhnlich heiß, dort bleibt es auch trocken. Am Nachmittag in der nördlichen Obersteiermark Gewittergefahr. Höchsttemperaturen von 32 Grad bis 37 Grad, höchste Werte im Raum Graz.
- Oberösterreich: Deutlich labiler Bedingungen. Im Laufe des Tages teils kräftige Schauer und Gewitter. Lokal Gefahr von Sturmböen, Starkregen und Hagel. Frühtemperaturen zwischen 16 und 22 Grad, Höchsttemperaturen zwischen 30 und 36 Grad.
- Salzburg: Hitze schwächt sich ab. Am Vormittag vermehrt Sonnenschein, in weiterer Folge aber mehr und mehr Quellwolken. Ab Mittag überall lokal kräftige Schauer und Gewitter möglich, inklusive Starkregen, Sturmböen und Hagel. Frühtemperaturen zwischen 12 und 20 Grad, Höchstwerte zwischen 29 und 33 Grad.
- Kärnten: Sehr heiß und überwiegend sonnig. Am Nachmittag Hitzegewitter über den Bergen, etwa in den Tauern und Gurktaler Alpen. Wind frischt am Nachmittag deutlich auf. Höchstwerte zwischen 31 und 36 Grad.
- Tirol: Am Alpennordrand am Morgen noch gewittrige Schauer möglich. Am Vormittag aber trocken und recht sonnig. Mit 27 bis 32 Grad und 34 Grad in Lienz hochsommerlich heiß mit schwülem Charakter. Kräftige Gewitter am Nachmittag, mit Starkregen und kräftigen Windböen, teils auch Hagel.
- Vorarlberg: Erste gewittrige Schauer am Vormittag im Norden möglich, ansonsten meist trocken und recht sonnig. Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad, Luft drückend schwül. Am Nachmittag verbreitet kräftige Gewitter, auch hier mit Starkregen, kräftigen Windböen, vereinzelt Hagel.
Monday will start with isolated showers or thunderstorms in Vorarlberg and the North Tyrolean Limestone Alps; elsewhere, the sun will shine widely, according to the forecast from the Severe Weather Center.
On Monday afternoon and evening, severe thunderstorms will then spread across the northern side of the Alps; locally, there is a risk of severe weather due to heavy rain, hail, and strong gusts of wind. Temperatures will cool down slightly in the west, ranging from 25 to 32 degrees.
From the Villach Basin through southern Styria to the eastern lowlands, however, it will remain sunny and dry.
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