Gastgeber Kanada siegt – Japan hofft auf Sensation

Mit einem Tor in der Nachspielzeit sichert sich Kanada das erste Ticket für das WM-Achtelfinale. Südafrika muss die Koffer packen und die Heimreise antreten. Brasilien und Deutschland wollen Gastgeber Kanada mit einem Sieg in die nächste Runde folgen. Im WM-Studio besprechen Stefan Maierhofer und Marco Cornelius die Themen des Tages.