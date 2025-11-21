„In bester Panier“: ÖFB in kaiserlichem WM-Trikot?

Ball liegt bei Puma

Dass sich Gimeno dem Designen von Trikots widmet, kommt nicht von ungefähr, entwirft er doch seit über zehn Jahren die Trikots der ACSL-Teams rund um die Uni Wien Emperors, WU Tigers oder TU Robots. Ob seine Ideen auch bald im Fußball Fuß fassen, werden wohl die kommenden Monate zeigen. Unter dem Beitrag wurde die Nationalmannschaft sowie deren Ausstatter Puma jedenfalls bereits fleißig markiert ...