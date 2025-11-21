„In bester Panier“: ÖFB in kaiserlichem WM-Trikot?

„Weil es sich anfühlt, als hätten wir die letzte WM-Endrunde in der Monarchie bestritten, habe ich mich von kaiserlichen Uniformen inspirieren lassen“, erklärte Lawrence Gimeno, eigentlich Geschäftsführer der ACSL (Austrian Colleg Sports League), die Idee hinter seinem Entwurf für Österreichs WM-Trikot. Der Vorschlag liegt bereits bei Puma ...
Stehkragen, Stickereien an Ärmel und Kragen sowie goldene Verzierungen an Hose und Shirt. Die Parallelen zwischen der kaiserlichen Wäsch‘ von Kaiser Franz-Joseph und Co. sowie dem Entwurf Gimenos stechen direkt ins Auge. „Ich habe ein Nationalteam-Trikot entworfen, damit wir in den USA in unserer besten Panier auftauchen“, erklärt der Unternehmer in einem Reel, das er am Donnerstag auf Instagram geteilt hat.
Und das seither hohe Wellen geschlagen hat ... Knapp 2000 Likes sammelte der Beitrag mittlerweile und auch in den Kommentaren lautet der Tenor: „Tolle Idee! Und einmal etwas anderes.“
Ball liegt bei Puma
Dass sich Gimeno dem Designen von Trikots widmet, kommt nicht von ungefähr, entwirft er doch seit über zehn Jahren die Trikots der ACSL-Teams rund um die Uni Wien Emperors, WU Tigers oder TU Robots. Ob seine Ideen auch bald im Fußball Fuß fassen, werden wohl die kommenden Monate zeigen. Unter dem Beitrag wurde die Nationalmannschaft sowie deren Ausstatter Puma jedenfalls bereits fleißig markiert ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.