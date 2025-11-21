Vorteilswelt
Stehkragen und Co.

„In bester Panier“: ÖFB in kaiserlichem WM-Trikot?

Fußball International
21.11.2025 20:07
David Alaba und Co. in kaiserlicher Uniform? Entwürfe dafür gebe es jedenfalls bereits ...
David Alaba und Co. in kaiserlicher Uniform? Entwürfe dafür gebe es jedenfalls bereits ...(Bild: Sepp Pail)

„Weil es sich anfühlt, als hätten wir die letzte WM-Endrunde in der Monarchie bestritten, habe ich mich von kaiserlichen Uniformen inspirieren lassen“, erklärte Lawrence Gimeno, eigentlich Geschäftsführer der ACSL (Austrian Colleg Sports League), die Idee hinter seinem Entwurf für Österreichs WM-Trikot. Der Vorschlag liegt bereits bei Puma ...

0 Kommentare

Stehkragen, Stickereien an Ärmel und Kragen sowie goldene Verzierungen an Hose und Shirt. Die Parallelen zwischen der kaiserlichen Wäsch‘ von Kaiser Franz-Joseph und Co. sowie dem Entwurf Gimenos stechen direkt ins Auge. „Ich habe ein Nationalteam-Trikot entworfen, damit wir in den USA in unserer besten Panier auftauchen“, erklärt der Unternehmer in einem Reel, das er am Donnerstag auf Instagram geteilt hat.

Und das seither hohe Wellen geschlagen hat ... Knapp 2000 Likes sammelte der Beitrag mittlerweile und auch in den Kommentaren lautet der Tenor: „Tolle Idee! Und einmal etwas anderes.“

Lesen Sie auch:
Das international hochkarätige ÖFB-Team von 1998 bei der WM in Frankreich – das in der ...
Falco, Spears und Co.
Letzter WM-Auftritt: Was 1998 alles passiert ist
20.11.2025
ACSL „lauter denn je“
„Da müssen wir die Interviews am Parkplatz machen“
12.11.2025

Ball liegt bei Puma
Dass sich Gimeno dem Designen von Trikots widmet, kommt nicht von ungefähr, entwirft er doch seit über zehn Jahren die Trikots der ACSL-Teams rund um die Uni Wien Emperors, WU Tigers oder TU Robots. Ob seine Ideen auch bald im Fußball Fuß fassen, werden wohl die kommenden Monate zeigen. Unter dem Beitrag wurde die Nationalmannschaft sowie deren Ausstatter Puma jedenfalls bereits fleißig markiert ...

Kommentare

Stehkragen und Co.
„In bester Panier": ÖFB in kaiserlichem WM-Trikot?
