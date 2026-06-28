Tiefrote Grazer? | Typen sind gefragt



Typen sind gefragt. Doch die eindrucksvoll bestätigte Bürgermeisterin wird sich weiter nicht in bekannte politische Muster pressen, auch nicht messen lassen – sie ist nicht anders, sondern ganz anders. Was bedeutet das für die Politik außerhalb der steirischen Landeshauptstadt? Vor allem: Persönlichkeiten wären gefragt. Dann darf es auch ein Vertreter einer Partei wie die KPÖ sein. Die ÖVP, bis 2021 Bürgermeisterpartei in Graz, pendelt sich auf niedrigem Niveau ein, während die SPÖ ihren freien Fall ungebremst fortsetzt. Bundespolitische Konsequenzen? Iwoh! Babler sitzt doch fest im Sattel… Und die FPÖ, der man nachsagt, sie gewinnt auch, wenn sie als Kandidat nur eine Fahnenstange aufstellt: Graz beweist, dass die Bäume dann eben doch nicht wie gewohnt in den Himmel wachsen. Graz beweist: Keine farblosen Kandidaten, sondern Typen sind gefragt!